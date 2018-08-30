Aşırı terleme hastalık sebebi olabilir

Havalar çok sıcak, güneşin yüksek olduğu saatlerde dışarda olmamaya, sık su tüketmeye, doğru kıyafetler giymeye ve aşırı efor harcamamaya dikkat ediyoruz. Ancak, bu koşullar dışında yine de aşırı terliyorsak bu bir hastalık belirtisi olabilir

Sıcakla ilgili vücudumuzun en büyük sorunu terleme olsa da aslında bu vücudumuz için iyi bir şey. Terleme vücudun sıcaklıkla baş etme yöntemi yani kendini soğutma sistemi. Fakat, zaman zaman aşırı terleme ve belli zamanlarda terlemenin rahatsızlık verici seviyelere ulaşması tıbbi bir sorunun göstergesi olabilir.

Medline Sorumlu Müdürü Dr. Koray Akay, aşırı terlemenin neden olabileceği hakkında bilgilerini paylaştı:

Terleme nedir?



Terleme, vücut ısısı yükseldiğinde onu soğutmak için kullanılan normal bir mekanizmadır. Vücutta sıcaklığın yükselmesi sinir sistemini tetikler, beyin ve ardından ter bezleri uyarılarak terleme ile sıcaklık kaybı sağlanır. Aşırı terleme veya hiperhidroz ise fizyolojik ihtiyacımızdan daha fazla miktarda ve kişinin hayat standartlarını etkileyecek düzeyde olmasıdır. Eğer bu durum altta yatan herhangi bir hastalığa bağlı ise sekonder, bağlı olmadığı durumlarda primer hiperhidroz denir.

Eğer kişiler kendilerinde aşırı terlemeden şüpheleniyorlarsa muhakkak uzman bir hekim tarafından değerlendirilmelidir.

Bu hastalıklar hangileri?



Hipertiroidi: Kandaki tiroid hormonunun artması anlamına gelen hipertiroidi, vücuttaki kimyasal reaksiyonların hızlanmasıne neden olduğu için vücut sıcaklığını ve dolayısıyla terlemeyi artırabilir. Aşırı terleme şikayetiyle doktora başvuranlardan ilk istenen tetkiklerden biri tiroid hormonu ölçümüdür.

Enfeksiyon hastalıkları: Genelde akciğerleri hedef alan, bulaşıcı bir enfeksiyon olan tüberküloz (verem) gibi hastalıklar, vücudun zararlı bakterilerle savaşması sırasında ateşin ve terlemenin artması gibi belirtiler gösterir.

Diyabet: Kan şekerinin çok düşük ya da çok yüksek olması vücut dengesini bozarak aşırı terlemeye neden olabilir.

Parkinson Hastalığı: Kasların normalden farklı uyaranlar alması sonucu uzuvlarda görülen titremelerle bilinen Parkinson hastalarında da aşırı terleme görülebilir.

Psikiyatrik sorunlar: Vücut sıcaklığını yükselten aşırı stres ve kaygı bozukluğu, terleme miktarını gözle görülür derecede artırabilir. Genelde bu durum daha çok stres yarattığından, terleme sonsuz bir döngüye girer. Yani kişi terledikçe strese girer ve daha çok terler.

Kanser: Daha düşük bir olasılık olmakla beraber, aşırı terleme durumunda vücudun kanser hücreleriyle savaşıyor olması da mümkündür. Bu durumda kanser ilerledikçe terleme miktarı da artabilir. Vücutta istilacılarla savaşan akyuvarların artmasına neden olan lösemi gibi kanser türlerinde aşırı terlemeye sıkça rastlanır.

Nasıl tedavi edilir?

Tedaviye başlamadan önce terlemeye yol açan problemin ne olduğu saptanmalıdır. Böylece, eğer altta yatan bir hastalığa bağlı olarak veya ilaçlardan gelişiyorsa, bu hastalık tedavi edilir veya ilaç değişimi önerilebilir. Eğer aşırı terlemenin nedeni bir hastalık değilse, uzmanlar hastaya en uygun tedavi uygular. Her koşulda kişi sentetik olmayan, pamuklu kıyafetleri seçmeli, bol su tüketmelidir., ilaç kullanıyorsa doktoruna başvurarak durumu izah etmelidir.