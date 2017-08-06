Astım hastalarına sıcak ve nem uyarısı

DENİZLİ'nin Buldan İlçesi'ndeki Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde görevli Göğüs Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Dr. Onur Kaya, yaz dönemi etkili olan aşırı sıcak ve nemli havanın astımlı hastalar için ciddi tehdit oluşturduğunu belirterek, tatil için denizi tercih etmeleri ve tedavilerini kesinlikle aksatmamaları uyarısında bulundu

Yüksek sıcaklık ve nemli havanın başta astım olmak üzere solunum rahatsızlığı olan hastaları olumsuz etkilediğini belirten Göğüs Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Dr. Onur Kaya, özellikle havanın çok sıcak seyrettiği günlerde tedbirli olunması ve ilaçların aksatılmaması önerisinde bulundu. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ciddi halk sağlığı sorunu olan astımın, akciğerler içindeki bronşların çeşitli uyaranların etkisiyle yaygın olarak daralması sonucu ortaya çıktığını ve nefes darlığı atakları ile seyrettiğini ifade eden Kaya, şöyle dedi:



"Astımlı hastalarda nefes darlığına yol açan sebeplerin başında viral enfeksiyonlar ve alerjenlere maruziyet gelirken, yaz aylarında yüksek sıcaklık ve nem de önemli risk faktörleri arasındadır. Astımlı hastalar için ortamdaki havanın en uygun nem miktarı yüzde 30 ile yüzde 50 arasında olmasıdır. Nem oranının yüzde 60'ı geçtiği durumlarda astımlı hastaların evden dışarı çıkmamaları gerekmektedir. Hatta klimalı ortamda bulunmaları astımlı hastaların tetikleyici etkenlere daha az maruz kalmasını sağlamaktadır. Çünkü yüksek sıcaklık ile artan nem oranı, ev içi ortamdaki küf sporları ile ev tozu akarlarının, ev dışı ortamda da küf sporları gibi alerjenlerin artmasına neden olmaktadır. Ayrıca yüksek sıcaklık polenlerin daha erken ve daha uzun süre atmosferde bulunmalarına ve böylece astım şikayetlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu sebepledir ki yaz mevsimi boyunca astım hastalarının tedavilerini aksatmamaları ve kurtarıcı ilaçlarını mutlaka yanlarında bulundurmaları gerekmektedir."



TATİLDEKİ ASTIMLI HASTALARA ÖNERİLER



Uzman Dr. Kaya, yaz aylarında tatil planı yapan astımlı hastalar için ise şu önerilerde bulundu:



"Çok sıcak olmayan, yüksek nem içermeyen ve polenlerin yoğun olmadığı yerleri tercih etmeleri önemlidir. Ayrıca serinlemek amacıyla girilen havuzlardaki klor, astım hastalarında nefes darlığını tetikleyebilmektedir. Hastalar için en doğru seçim deniz tatilleridir. Yüzmenin ve tuzlu su buharı solumanın tüm hava yolları için doğal bir ilaç olduğu unutulmamalıdır."







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