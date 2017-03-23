Atık ilaçların yarıya yakını hiç açılmamış

Çevreci Eczacılar Kooperatifi (ÇEKOOP) Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Ayşem Jale Kıhtır, bugüne kadar toplanan atık ilaçların yüzde 29'unun son kullanma tarihinin geçmediğini, yüzde 45'inin ise hiç açılmadığını söyledi

UBM İstanbul Fuarcılık ve Gösteri Hizmetleri A.Ş. tarafından, CPHI İstanbul 2017 İlaç Bileşenleri Fuarı düzenlendi. Fuara ÇEKOOP Başkanı Ecz. Şule İlkkurşunlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Eda Çağında ve Seval Ünlüerler ile birlikte katıldıklarını belirten Ayşem Jale Kıhtır, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin de yer aldığı etkinliğin çok faydalı geçtiğini söyledi. Etkinlikte ÇEKOOP ve Atık İlaç konulu bir sunum yapan Kıhtır, çarpıcı rakamlar açıkladı. ÇEKOOP olarak İzmir, Ege Bölgesi ve ülke genelindeki illerden topladıkları atık ilaçları imhaya gönderdiklerini belirten Kıhtır, 2012'de 22 bin 500, 2013'te 22 bin 110, 2014'te 50 bin 240, 2015'te 67 bin 80, 2016 yılında ise 85 bin 880 kilo ilaç toplayıp imhaya gönderdiklerini ifade etti. Kıhtır, bugüne kadar toplanan atık ilaçların yüzde 29'unun son kullanma tarihinin geçmediğini, yüzde 45'inin ise hiç açılmadığını söyledi.



Çocuklara küçük yaşta atık ilaç bilincini aşılamak amacıyla geliştirdikleri 'İlaç dedektifleri' Projesi hakkında bilgi veren Kıhtır, "Ekim 2014 tarihinde oluşturulan 'İlaç dedektifleri' projesi ile öncelikle 4., 5., 6, ve 7. sınıf öğrencilerine, akılcı ilaç kullanımı ve atık ilaç konusunda, konuyla ilgili eğitim almış eğitmen eczacılar tarafından, günümüzün en etkili öğretim yöntemlerinden olan drama (doğaçlama, rol oynama, soru cevap, tartışma, oyun) öğretim yöntemi kullanılarak eğitimler vermekteyiz. Bu proje ile 2014-2015 Eğitim- Öğretim yılında 158 eğitimle 6 bin 211, 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında 2 bin 534 olmak üzere toplam 8 bin 745 öğrenciye eğitim verildi" dedi.

Kaynak: