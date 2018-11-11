Ayaklarınızı 15 dakika buzlu suda bekletirseniz, inanılmaz sonuçlarla karşılaşırsınız

Bu yöntemi uygulayanlar ayaklarını sadece 15 sn buzlu suda beklettiklerinde çok faydalı sonuçlar aldıklarını söylüyorlar.

Ayaklarınızı 15 dakika buzlu suda bekletirseniz, inanılmaz sonuçlarla karşılaşırsınız
11 Kasım 2018 Pazar 16:12

Bu yöntemi uygularken, ayağınızı ilk olarak soğuk suya soktuğunuzda zorlanabilirsiniz ancak alışmanız çok uzun sürmeyecektir. 

Bu tedavi yöntemini her gün 15 sn ve 10 gün boyunca uygulayanlar faydalarını şu şekilde anlattılar;

‘’Ayağımdaki varislere iyi geldi,  varislerimin hızlı bir şekilde iyileştiğini gördüm.’’

‘’Migren ataklarımın yavaş yavaş azaldığını ve zamanla yok olmaya başladığını fark ettim.’’

‘’Adet öncesi oluşan şişkinlik ve ağrı problemlerim tamamen azaldı.’’ (Milliyet)

Etiketler; #bekletme #buzlu su #su #ayak
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