B12 nedir? Nasıl bir ilaçtır?

Benexol B12 Nedir, Nasıl Bir İlaçtır?

Etken ve Yardımcı Maddesi Nelerdir?

Benexol B12 Hangi Durumlarda Fayda Sağlar?

B1, B6, B12 vitamini eksikliği olan kişilerde

Beynin ve vücudun çok çabuk yorulmasında ve yorgunluk hissinde

Çabuk sinirlenme, vücutta titreme, güçsüzlük,çabuk unutma,halsizlik olan kişilerde

Vücutta meydana gelen ağrılarda ve ağrısı olan kişilerde

Alkol alımlarında ortaya çıkan zehirlenmelerde

Bel ağrısı,kas ağrısı,eklem ağrısı,kramplar,romatizmal ağrılar ve diğer tüm ağrılarda

Zona hastalığında

Eklem iltihabı ya da eklem çevresi iltihabı olan kişilerde

Sinir iltihabı, sinir ağrısı, şeker hastalığına bağlı sinir hasarı olan kişilerde tedaviye yardımcı olarak kullanılır.

Benexol B12’nin Kullanım Şekli Nasıl Olmalıdır?

Bu İlaç Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Benexol B12 Yan Etkileri Nelerdir?

İshal,hazımsızlık,bulantı,karın ağrısı,anormal idrar kokusu

Kızarıklık ve kurdeşen

Ciltte döküntü ve şişme

Deride kabarıklık ve deride şişme

Baş dönmesi ve baş ağrısı

Hırıltı şeklinde olan nefes alış verişi

Kan folat düzeylerinde azalma

Parestezi

Benexol B12 Fiyatı Ne Kadardır?

Bu İlacın Muadilleri(Eş değerleri) Nelerdir?

Benexol Saklama Koşulları

En Çok Sorulan Sorular ve Cevapları

Benexol B12 Kullananların Tecrübeleri ve Yaşadıkları

Bugün sizlere bir vitamin hakkında bilgiler vereceğiz. Doğru şekilde bilgilerle en iyi faydayı sağlamanız için aşağıdaki detayları öğrenmelisiniz. Bu ilacın adıisimli vitamindir. Kutusunun üzerinde deolarak geçmektedir. Tek tek B vitamini almak yerine içerisinde B1,B6,B12 vitaminlerini bir arada bulunduran 30’luk ve 50’lik tablet şeklinde ambalajlarda satılan vitamin kombinasyonudur. Yetersiz ve dengesiz beslenmeden ortaya çıkan rahatsızlıklar için kullanılan bu vitamin ilacının ağrı kesme özelliği de vardır. Çabuk yorulma ,sinirlenme, kuvvetsizlik, unutkanlık gibi durumlarda kullanması gereken destekleyici vitamin kombinasyonudur. Bu gibi durumlarda vücudu toparlayarak zindelik ve güç sağlamaktadır. Ayrıca bazı hastalıklar içinde dolaylı tedavi edicidir. Bayer firması tarafından İsviçre lisansı ile İstanbul’da bu ilacı üretmektedir.Tüm detaylarına alt başlıklar halinede bakalım.B1,B6 ve B12 vitaminlerinin birleşimden oluşan çok etkili bir vitamin hapıdır. Vitaminin yanında ağrı kesme özelliği vardır. Eczaneler 30 ve 50’lik tabletler şeklinde satılmaktadır, kutusunun rengi beyaz mavi özelliktedir. Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti. tarafından Ümraniye-İstanbul da üretilmektedir. İsviçre menşeli bir üründür. Bu firmanın güvencesinde Türkiye’de üretilmektedir. Yıllardır güvenli içeriği ve kanıtlanmış etkisi ile birçok kişi tarafından kullanılmaktadır.İçeriği hakkında da detaylar verelim. Etken maddeleri 250 gram B1 vitamini(tiamin hidroklorür,su), 250 gram B6 vitamini(piridoksin hidroklorür), 1 mg B12 vitamini bulunmaktadır. Yardımcı maddeleri ise povidon, patates nişastası, mannitol(E 421), talk, triasetin, polieliten glikol 6000,magnezyum stearat gibi maddeler bulunmaktadır. Bu maddeler nasıl bir ilaç olduğu konusunda fikirler vermektedir. Vücudumuz içinde faydayı bu maddeler sağlamaktadır.Faydasının vitamin desteği ve ağrı kesici olduğunun altını çizdik. Peki hangi durumlarda kullanılma ve sağlar buna bakalım.Hekiminiz size farklı bir tedavi yöntemi uygulamadıysa Günde 1 tane bol su ile içmelisiniz. Aç ya da tok karnına bu ilacı kullanmanız fark etmez. İki şekilde de kullanılabilmektedir. Doz olarak 1 tabletten fazla almayın kesinlikle, fazlalık durumunda ise vücut fazlasını dışarı atacaktır. Ortalama 2-3 hafta bu ilaç kullanılmalıdır. Doktor gerekli görürse bu süreyi 2 aya kadar çıkarabilmektedir. Aşağıdaki durumlarda olan kişilerde kullanım önerimize göre bu vitamini kullanmalıdırlar.12 yaşında küçük çocuklarda bu vitamin kesinlikle kullanılmamalıdır. 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda ise kullanılabilir.Hamile ve emzirenlerde bu ürün kullanılmamalıdır. Aksi durumlarda ise mutlaka doktorunuza muayene olup durumu ifade edin,gereli görüp görmemesi durumunda karar verebilir.Araba ve herhangi bir makine ile kullanımında herhangi bir durum belirtilmemiştir. Bu durumlarda kullanıma devam edebilirsiniz.Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde olan hastalarda bu vitamin kesinlikle kullanılmamalıdır. Bu durumu doktorunuz bilmiyorsa bile özellikle belirtin.Kullanmayı unuttu iseniz bunun yerine arka arkaya iki tablet almayın. Normal şekilde kullanıma devam edin.Kullanmanız gerekenden daha fazla kullandıysanız kesinlikle bu duruma devam etmeyin normal şekilde kullanıma devam edin. Çok fazla kullandıysanız şayet hekiminize bu durumu ifade edin ve verilen önerileri uygulayın.1.İçeriğindeki etken ya da yardımcı maddelerin birine karşı alerjiniz var ise kullanmayınız. 2.B vitamin ihtiyacı olan kişilerde sıklıkla kullanılmaktadır. 3.İçerisinde laktoz bulunmaktadır. Bazı şekerle karşı tolerans bozukluğunuz var ise hekiminize bu durumu ifade edin. 4.Doğum kontrol hapı ve bazı antibiyotiklerle beraber kullanıldığında etkisinin azaldığını bilmelisiniz. 5.Ortalama kullanım süresi 3 hafta kadardır. Bunu değiştirme doktorunuzun takdirine bağlıdır. 6.Parkinson hastası,tüberküloz hastası ya da yüksek miktarda alkol tüketiyorsanız bu durumunda kullanmanız için özel öneriler olmaktadır. Bu durumu doktorunuza belirtiniz. 7.Küçük çocuklarda ve bebeklerde kullanımı yoktur. Kesinlikle kullanmayın.Bu B vitamini kombinasyonun pek yan etkisi görülmez. Aşağıdaki durumlar çok nadir ve istisna olarak gerçekleşmektedir.Bu ilacı eczanelerden reçete ile alabilirsiniz. Benexol B12 30 filmli tablet 14.78 TL dir. Bu fiyatın üzerinde satan eczanelerden almayın. Fiyatlar zaman zaman dolar kuruna göre değişiklik gösterebilmektedir. Reçetesiz de bu ürünü alabilirsiniz illa ki doktorunuza yazdırmanıza gerek yoktur.Aynı içeriğe sahip ilaçlara muadilleri denmektedir. Yani o isimli başka ilçata yukarıdaki aynı etkileri gösterecektir. İşte bu ilacın muadilleri; -Bemiks 5 ampul -Benol 20 tablet -Benol 50 tablet -Apikobal tablet -Acescap yumuşak kapsüllü ilaç -Becovital tablet -Bedonixal 30 tablet -Bedonixal 50 tablet -Benoral 250 mg -Vıteksır şurup -Nerox-B12Üzerindeki son kullanma tarihi geçen ürünleri kesinlikle kullanmayınız,yenisini alınız. Nemli ortamda bu ilacı muhafaza etmeyin. Ayrıca oda sıcaklığından (25 derece) düşük sıcaklıklarda saklamanız gerekmektedir. Bunun yanında ambalajında saklayın. Ayrıca çocukların ulaşmayacağı yerde tutun. Kesinlikle paketi yırtık ürünleri almayın.Soru 1: Benexol kilo aldırır mı, bu konuya açıklık getirir misiniz? Cevap 1: Böyle bir etkisi yoktur, vitamin diye kilo aldıracak anlamına gelmez. Hatta kilo biler verdirebilir. Soru 2: Bu vitamin aç karnına mı yoksa tok karnına mı kullanılmalı? Cevap 2: Aç ya tok fark etmez günden 1 tablet bol su ile içilmesi yeterli olacaktır. Soru 3: Her gün kaç tane kullanmalıyım? Cevap 3: Günde 1 tablet kullanmanız yeterli olacaktır. Doktorunuz farklı bir yol izlerse ona uymanızı öneririz. Soru 4: Saça yararları nelerdir, bir etkisi var mı? Cevap 4: Saç teli için çok fazla yararı vardır. Saç için olmazsa olmaz vitaminlerin başında gelir. Kullandığınız takdirde saçlara hacim kazandıracaktır. Soru 5: Cildim içinde kullanabilir miyim, yüze sürülür mü? Cevap 5: Bu yüze sürülecek bir ürün değildir. Ağız yoluyla alınır ama cildiniz için çok faydası vardır. Kırışıklığı giderir ve cildi canlandırır. Soru 6: Benexol b12 ne kadar süre kullanılmalı? Cevap 6: 2-3 hafta kullanılması yeterli olacaktır ama hekiminiz bu süreyi arttırabilir.aşağıdaki düşünceleri paylaştı. Bu yaşananlar sizler için bir yol gösterici olacaktır. İşte yaşanılanlar; Ali anlatıyor: Birkaç ay önce bu ürünü kullanmıştım. Bende enerji yaptı ve çok dinç oldum. Eskiye nazaran kendimi dinç hissediyordum. Sınav dönemlerimde sıklıkla kullandım çok faydasını gördüm. Merve anlatıyor: B vitamini seviyem düşüktü ve de kullandım. Kan testinden sonra normale döndü, güzel bir ürün kullanın derim. Ağrılarımı geçirdi ve eskiye oranlar pek yorgunluk hissetmedim. Sultan anlatıyor: Unutkanlık, elde titreme sonucu doktorum yazmıştım. Dediği şekil kullandım ve de elde titremem geçti. Unutkanlığımı da büyük ölçüde giderdi kesinlikle hoşuma gitti. Ayrıca kilo felan da yapmıyor böyle şeyler aldırış etmeyin. Sermin anlatıyor: Saçlarım dökülürdü ve çok çabuk yorulurdum ama kullandım dökülmesi durdu ve müthiş etki etti. Supradyn ile aynı etkileri oluşturuyor. Size de öneririm yararı olur zararı olmaz. Bekir anlatıyor: Annem tarafından eczaneden alınan bu vitamin iştahsızlığımı giderdi. Pek yemek yemezdim bu vitaminden sonra bir etki geldi ve iştahımı açtı bende öyle etki oluşturdu.