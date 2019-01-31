B12 nedir? Nasıl bir ilaçtır?

Bugün sizlere bir vitamin hakkında bilgiler vereceğiz. Doğru şekilde bilgilerle en iyi faydayı sağlamanız için aşağıdaki detayları öğrenmelisiniz. Bu ilacın adı Benexol isimli vitamindir. Kutusunun üzerinde de benexol b12 olarak geçmektedir. Tek tek B vitamini almak yerine içerisinde B1,B6,B12 vitaminlerini bir arada bulunduran 30’luk ve 50’lik tablet şeklinde ambalajlarda satılan vitamin kombinasyonudur. Yetersiz ve dengesiz beslenmeden ortaya çıkan rahatsızlıklar için kullanılan bu vitamin ilacının ağrı kesme özelliği de vardır. Çabuk yorulma ,sinirlenme, kuvvetsizlik, unutkanlık gibi durumlarda kullanması gereken destekleyici vitamin kombinasyonudur. Bu gibi durumlarda vücudu toparlayarak zindelik ve güç sağlamaktadır. Ayrıca bazı hastalıklar içinde dolaylı tedavi edicidir. Bayer firması tarafından İsviçre lisansı ile İstanbul’da bu ilacı üretmektedir.Tüm detaylarına alt başlıklar halinede bakalım.
Benexol B12 Nedir, Nasıl Bir İlaçtır?B1,B6 ve B12 vitaminlerinin birleşimden oluşan çok etkili bir vitamin hapıdır. Vitaminin yanında ağrı kesme özelliği vardır. Eczaneler 30 ve 50’lik tabletler şeklinde satılmaktadır, kutusunun rengi beyaz mavi özelliktedir. Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti. tarafından Ümraniye-İstanbul da üretilmektedir. İsviçre menşeli bir üründür. Bu firmanın güvencesinde Türkiye’de üretilmektedir. Yıllardır güvenli içeriği ve kanıtlanmış etkisi ile birçok kişi tarafından kullanılmaktadır.
Etken ve Yardımcı Maddesi Nelerdir?İçeriği hakkında da detaylar verelim. Etken maddeleri 250 gram B1 vitamini(tiamin hidroklorür,su), 250 gram B6 vitamini(piridoksin hidroklorür), 1 mg B12 vitamini bulunmaktadır. Yardımcı maddeleri ise povidon, patates nişastası, mannitol(E 421), talk, triasetin, polieliten glikol 6000,magnezyum stearat gibi maddeler bulunmaktadır. Bu maddeler nasıl bir ilaç olduğu konusunda fikirler vermektedir. Vücudumuz içinde faydayı bu maddeler sağlamaktadır.
Benexol B12 Hangi Durumlarda Fayda Sağlar?Faydasının vitamin desteği ve ağrı kesici olduğunun altını çizdik. Peki hangi durumlarda kullanılma ve sağlar buna bakalım.
- B1, B6, B12 vitamini eksikliği olan kişilerde
- Beynin ve vücudun çok çabuk yorulmasında ve yorgunluk hissinde
- Çabuk sinirlenme, vücutta titreme, güçsüzlük,çabuk unutma,halsizlik olan kişilerde
- Vücutta meydana gelen ağrılarda ve ağrısı olan kişilerde
- Alkol alımlarında ortaya çıkan zehirlenmelerde
- Bel ağrısı,kas ağrısı,eklem ağrısı,kramplar,romatizmal ağrılar ve diğer tüm ağrılarda
- Zona hastalığında
- Eklem iltihabı ya da eklem çevresi iltihabı olan kişilerde
- Sinir iltihabı, sinir ağrısı, şeker hastalığına bağlı sinir hasarı olan kişilerde tedaviye yardımcı olarak kullanılır.
Benexol B12’nin Kullanım Şekli Nasıl Olmalıdır?Hekiminiz size farklı bir tedavi yöntemi uygulamadıysa Günde 1 tane bol su ile içmelisiniz. Aç ya da tok karnına bu ilacı kullanmanız fark etmez. İki şekilde de kullanılabilmektedir. Doz olarak 1 tabletten fazla almayın kesinlikle, fazlalık durumunda ise vücut fazlasını dışarı atacaktır. Ortalama 2-3 hafta bu ilaç kullanılmalıdır. Doktor gerekli görürse bu süreyi 2 aya kadar çıkarabilmektedir. Aşağıdaki durumlarda olan kişilerde kullanım önerimize göre bu vitamini kullanmalıdırlar. Çocuklarda kullanımı 12 yaşında küçük çocuklarda bu vitamin kesinlikle kullanılmamalıdır. 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda ise kullanılabilir. Hamile ve emzirenlerde kullanımı Hamile ve emzirenlerde bu ürün kullanılmamalıdır. Aksi durumlarda ise mutlaka doktorunuza muayene olup durumu ifade edin,gereli görüp görmemesi durumunda karar verebilir. Araç ve makine ile kullanımı Araba ve herhangi bir makine ile kullanımında herhangi bir durum belirtilmemiştir. Bu durumlarda kullanıma devam edebilirsiniz. Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde kullanımı Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde olan hastalarda bu vitamin kesinlikle kullanılmamalıdır. Bu durumu doktorunuz bilmiyorsa bile özellikle belirtin. Kullanmayı unuttuğunuzda Kullanmayı unuttu iseniz bunun yerine arka arkaya iki tablet almayın. Normal şekilde kullanıma devam edin. Kullanmanız gerekenden daha fazla kullandıysanız Kullanmanız gerekenden daha fazla kullandıysanız kesinlikle bu duruma devam etmeyin normal şekilde kullanıma devam edin. Çok fazla kullandıysanız şayet hekiminize bu durumu ifade edin ve verilen önerileri uygulayın.
Bu İlaç Hakkında Bilinmesi Gerekenler1.İçeriğindeki etken ya da yardımcı maddelerin birine karşı alerjiniz var ise kullanmayınız. 2.B vitamin ihtiyacı olan kişilerde sıklıkla kullanılmaktadır. 3.İçerisinde laktoz bulunmaktadır. Bazı şekerle karşı tolerans bozukluğunuz var ise hekiminize bu durumu ifade edin. 4.Doğum kontrol hapı ve bazı antibiyotiklerle beraber kullanıldığında etkisinin azaldığını bilmelisiniz. 5.Ortalama kullanım süresi 3 hafta kadardır. Bunu değiştirme doktorunuzun takdirine bağlıdır. 6.Parkinson hastası,tüberküloz hastası ya da yüksek miktarda alkol tüketiyorsanız bu durumunda kullanmanız için özel öneriler olmaktadır. Bu durumu doktorunuza belirtiniz. 7.Küçük çocuklarda ve bebeklerde kullanımı yoktur. Kesinlikle kullanmayın.
Benexol B12 Yan Etkileri Nelerdir?Bu B vitamini kombinasyonun pek yan etkisi görülmez. Aşağıdaki durumlar çok nadir ve istisna olarak gerçekleşmektedir.
- İshal,hazımsızlık,bulantı,karın ağrısı,anormal idrar kokusu
- Kızarıklık ve kurdeşen
- Ciltte döküntü ve şişme
- Deride kabarıklık ve deride şişme
- Baş dönmesi ve baş ağrısı
- Hırıltı şeklinde olan nefes alış verişi
- Kan folat düzeylerinde azalma
- Parestezi