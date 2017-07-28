BabyFaceBeauty ile güzelleşin!

BabyFaceBeauty ile cilt bakımı 2 aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada thulium lazer ışığı ile cildin yüzeyinde dakikada 6.000 adet mikrokanallar açılır, bu esnada yine uzmanlarımız tarafından cildin sorununa göre LASEMD Ampülleri hazırlanır. 4-6 dakika sürmekte olan thulium lazer uygulamasının ardından ikinci aşamada cildin ihtiyacına göre thulium lazer desteği ile açılan deliklerden cilt altına kendi özel ürünleri yedirilir, sonrasında ortalama 10 dakika özel maske uygulanır.
Baby face Beauty kaç seans uygulanmalıdır?
Kişinin cildindeki sorununa bağlı olarak 1-2 hafta aralıklarla 3-5 seans uygulanabilir. Tek seans bile sonuçları açısından oldukça tatminkardır. BabyFaceBeauty Thulium lazer ile bütün cilt tiplerine yıl boyu güvenle tedavi uygulanabilir ve gelişmiş moduyla kozmesötik salım, cilt renginin ve dokusunun iyileştirilmesi ve pigmentli yaraların hafifletilmesi gibi çeşitli tedaviler yapılabilir. Velashape uygulaması genellikle kalça, bacak ve karın bölgelerinde uygulanmakta olup, bu bölgeler haricinde diğer ince başlığı sayesinde en ufak alanlarda bile güvenle uygulanabilmektedir.
Velashape ile hangi bölgelerde kaç santim incelme olur?
Yapılan daha önceki çalışmalar göz önünde bulundurularak karın bölgesinde yaklaşık 2.5 cm, bacak bölgelerinde ise ortalama 1.5 cm’lik bir incelme gözlenmiştir. Kısacası her uygulamada mutlaka kişilerde 1 ile 3 cm arasında incelme meydana gelmektedir. Özellikle yeni doğum yapmış hanımlarda bu uygulama oldukça başarılı olmuştur. Ultrashape V3 herhangi bir kesi olmadan cerrahi işleme gerek kalmadan uygulanan ilk ve tek FDA onaylı sistemlerdendir. Ultrashape V3 sisteminde yer alan ultrason darbeleriyle yağ hücreleri yakılmaya odaklanmış ve bu sayede de vücut şekillendirme söz konusu olmaktadır. İşlem sonrasında herhangi bir iyileşme süreci söz konusu değildir ve uygulamanın hemen ardından kişiler günlük yaşamlarına geri dönebilmektedir. Ultrashape V3 için uygun olan adaylar ise genellikle vücut kitle indeksi 30 ve altında olan ve bel bölgesinde gözle görülür derecede gözlemlenebilen yağlanma söz konusu olan kişilerdir. Sizler de bu uygulama için uygunluğunuzu test etmek için kliniğimize gelerek ya da www.quartzclinique.com sitemize tıklayarak hekimlerimize muayene olabilirsiniz.
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