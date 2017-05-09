Bacağı 20 cm uzatıldı, 45 yıl sonra ayakkabı giydi

Ayağının kırılması sonucu bir bacağı diğerine göre 20 santimetre kısa kalan ve 45 yıldır ortezle yürüyen Zeynel Özdemir, İzmir'de gerçekleştirilen operasyonla bacağının uzatılması sayesinde normal ayakkabıyla tanıştı.



Sivas'ta 7 yaşındayken ayağı kırılan ve bacağı hem tıbbi hem de alternatif tıp tedavilerine cevap vermeyen Zeynel Özdemir'in sol bacağı gelişmedi ve diğerine göre kısa kaldı.



Çocukluğundan itibaren ortez kullanarak sol bacağını kullanabilen ve engeli nedeniyle çeşitli sorunlar yaşayan Özdemir, tedavi için bu süreçte çeşitli hastanelere başvurdu.



Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu ve ekibinin boy uzattığını öğrenen Özdemir, Ocak 2016'da İzmir'e gelerek bıçak altına yattı.



Bacağı ayda 3 santimetre uzatıldı

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