Bacağı 20 cm uzatıldı, 45 yıl sonra ayakkabı giydi

Ayağının kırılması sonucu bir bacağı diğerine göre 20 santimetre kısa kalan ve 45 yıldır ortezle yürüyen Zeynel Özdemir, İzmir'de gerçekleştirilen operasyonla bacağının uzatılması sayesinde normal ayakkabıyla tanıştı.
Sivas'ta 7 yaşındayken ayağı kırılan ve bacağı hem tıbbi hem de alternatif tıp tedavilerine cevap vermeyen Zeynel Özdemir'in sol bacağı gelişmedi ve diğerine göre kısa kaldı.
Çocukluğundan itibaren ortez kullanarak sol bacağını kullanabilen ve engeli nedeniyle çeşitli sorunlar yaşayan Özdemir, tedavi için bu süreçte çeşitli hastanelere başvurdu.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu ve ekibinin boy uzattığını öğrenen Özdemir, Ocak 2016'da İzmir'e gelerek bıçak altına yattı.
Bacağı ayda 3 santimetre uzatıldı
Sol uyluk kemiğine özel yöntemle cihaz takılan Özdemir'in bacağı bu sayede ayda 3 santimetre uzatıldı. İlk etapta 10 santimetrelik uzatmanın ardından Özdemir'in kemiğine yeni bir çivi daha çakıldı ve böylece ikinci işlem de başarıyla gerçekleştirildi.
Sağ bacağına göre 20 santimetre kısa olan sol bacağı tedavi süreciyle 6 ayda eşitlenen Özdemir, 45 yıl aradan sonra ilk kez normal ayakkabı giyebildi.
"Tıp literatüründe yok"
DEÜ Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeynel Özdemir'in kendilerine başvurmasının ardından iki ameliyat yaptıklarını, normalde bir kemiğin en fazla 10 santimetre uzatıldığını ancak hastanın özel durumu ve kendilerinin geliştirdikleri yöntem sayesinde 20 santimetrelik uzatma gerçekleştirdiklerini anlattı.
Hastanın sol bacağını bugüne kadar takma ortezle kullanabildiğini, eliyle dizine dayanarak yürüyebildiğini, leğen kemiğinde eğrilik olduğunu anlatan Prof. Dr. Havıtçıoğlu, şöyle konuştu:
"Bu yaş grubunda birisinin tek kemiğinin 20 santimetre uzatılması dünya tıp literatüründe yok. Bildiğimiz ilk vaka bu. Zeynel Bey de bizimle iyi bir iş birliği yaptı, olumlu sonuç aldık, bacaklarını eşitledik. Hem kemik eğriliği giderildi hem de bacağı 20 santimetre uzatılmış oldu. Bu tür hastalara umut olması açısından da önemli bir vaka. Teknik açıdan zor olan bir şeyi yapabildiğimiz için biz de mutluyuz. Hastamız gayet iyi, sağlıklı şekilde yürüyebiliyor.
Hastamızın uyluk kemiğine cihaz yerleştirdik. Manyetik sistemle uzaktan, vücudun dışından sistem sayesinde her gün 1 milimetre uzatma sağladık. Ameliyatın ardından hasta ayağa kalktı, 3-4 gün sonra da taburcu ettik."
"Kendime özgüvenim geldi"
Zeynel Özdemir de 7 yaşında ayağının kırıldığını, köyde ayağının alçıya alındığını, alternatif uygulamalar yapıldığını ancak bacağının iltihaplandığını ve uzamadığını anlattı.
Küçüklüğünden bu yana bacağındaki kısalıktan dolayı ortezle yürüyebildiğini, bunun da kendisini hem sağlık hem de psikolojik olarak olumsuz etkilediğini anlattı.
Bacağındaki kısalığın 20 santimetrelik uzatma sayesinde psikolojisinin de sağlığının da düzeldiğini ifade eden Özdemir, "Hayatımda büyük değişiklikler oldu. Kendime özgüvenim geldi. Daha rahat hissediyorum. Takma ortez kullandığım için içine kapanık bir insandım. Toplumun içine giremiyordum, kendimi sürekli gizliyordum. İlk kez normal ayakkabı giyebildim, terlik giyebiliyorum. Kimseden gizlenmiyorum artık. Artık plaja, denize gidebiliyorum. Toplumla iç içeyim." diye konuştu.