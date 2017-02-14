Bacakta uyuşmayı ihmal etmeyin

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Muhammet İbrahimoğlu, bacaklarda görülen uyuşmaların ihmal edilmesi durumunda telafisi çok güç sonuçların ortaya çıkabileceğini belirterek, uzman bir doktora başvurulması gerektiğini söyledi

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Muhammet İbrahimoğlu, bacaklarda görülen uyuşmanın halk arasında bacaklarda his kaybı olarak bilindiğini, uyuşmanın tek taraflı, bazen her iki bacakta ya da tüm vücutta görülebildiğini söyledi. Bacak uyuşmasının duyu kaybının hissedilmesine yol açan anormal bir durum olduğunu, uyuşuklukların genellikle sinir hasarı ya da bir bölgeye kanın az gitmesi nedeniyle yaşandığını belirten İbrahimoğlu, "Bacak uyuşmalarına ayrıca infeksiyon, inflamasyon, travma ve diğer anormal süreçlerde neden olabilir. Bacaklardaki uyuşma vakalarının çoğu yaşamı tehdit eden sorunlara bağlı değildir ancak inme ve tümörler gibi sorunlardan da kaynaklanabilir" dedi.



Ciddi sonuçları olabilir



Op. Dr. İbrahimoğlu, bacaklardaki uyuşmalara, idrar çıkarırken kontrol kaybı ya da bağırsak kontrolünün kaybı, felç, zihin bulanıklığı, bacakta güçsüzlük veya konuşma bozukluğu gibi sıra dışı durumlar da eşlik ediyorsa vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulması gerektiğini vurguladı. İbrahimoğlu, kalıcı ve tekrar eden durumların ihmale getirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, telafisi çok güç sonuçların ortaya çıkabileceğini dile getirdi.Bacaklarda görülen uyuşmalarda uygulanan tedaviler hakkında bilgi veren İbrahimoğlu, "Eğer bacakta uyuşma, bel fıtığına bağlıysa mutlaka bunu bir MR ile görüntüleyip nedeni fıtık mı yoksa daralma mı tespit edilir. Çünkü tedavisi ona göre farklı olacaktır. Eğer tek yerde bir fıtığa bağlıysa onu cerrahi olarak sadece fıtığı çıkartıp temizlemek yeterli olabilir. Eğer kanal daralmasına bağlı bacakta uyuşmalar varsa, yürüyüş bozukluğuna yol açmıyorsa ilaç tedavisi ve fizik tedavi ile önlenebilir" diye konuştu.

Uyuşma tedavilerini üç başlık altında topladıklarını dile getiren İbrahimoğlu, "Uyuşmalar başlangıç seviyesindeyse ilaç tedavisi ve fizik tedavi ile tedavi edilebilir. Ama çok ileri seviyede ise ve hastada idrar kaçırma, bağırsak kontrolünün kaybı, karında ağrı, kasıklara vuran ağrı eşlik ediyorsa mutlaka bunu cerrahi olarak düzeltmek gerekir. Sebebe yönelik bir cerrahi tedavi uygulanır. Hatanın belinde kayma ya da daralma varsa o düzeltilir, sadece fıtıksa sorun, fıtık çıkartılıp tedavi gerçekleştirilir. Ameliyat sonrası da mutlaka hastaya fizik tedavi uygulanarak kontrollere tabii tutulur" dedi.