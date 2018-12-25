Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Nuri Bilgin Konferans Salonu'nda madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında "Bağımlı Olma, Özgür Ol" isimli etkinlik gerçekleştirildi.

Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında yapılan etkinliğe konuşmacı olarak Sosyolog Demet Havaçeliği Atlam ve Psikolog Betül Akyel katıldı. Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Gamze Kılıç ve öğrencilerinin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte; madde bağımlılığı, "Adsız Alkolikler ve Adsız Narkotik" hakkında bilgiler verildi.

Sosyolog Demet Havaçeliği Atlam sunumunda, "Adsız Alkolikler" ve "Adsız Narkotik" topluluklarının yapısından bahsetti. Atlam, "1939 yılında Amerika'da alkol bağımlısı bir kişinin başkalarına yardım etmeye başladığında ayık kalmayı başardığını fark etmesi ile böyle bir yapı ortaya çıkıyor. 4 yıl sonrasında "Adsız Alkolikler" adıyla bir kitap yayınlıyorlar ve grup adını bu şekilde almış oluyor. 100'e yakın alkolik, bir birlik çatısı altında bir araya geliyor. Günümüzde 178 ülkede yüz binin üzerinde grup var, üç milyonun üzerinde de üyesi olduğu tahmin edilmekte. İyileşme oranının yüzde altmışa kadar çıktığı söyleniyor yani farmakolojik tedavilerden biraz daha başarılı bir model sunuyor aslında bu anlamda. Çünkü yaşam boyu tedavi diye söyleyebiliriz. Üye olmanın tek şartı; alkolü bırakma arzusunun olması. Hiyerarşik bir düzen yok. Kişinin yargılanmadığı bir süreç çünkü diğer kişiler de alkol konusunda olsun ya da madde konusunda olsun bu deneyimi yaşayan insanlar. Başarısı da aslında bundan kaynaklanıyor" diye konuştu.

'Hayır' demek önemli

"Adsız Alkolikler ve Adsız Narkotik"in kurallarından bahseden Sosyolog Demet Havaçeliği Atlam, "Bağımlı bir bireyi düşündüğümüzde; bağımlılık noktasında kişinin kendi ile ilgili yani ben merkezli bir yapı ortaya çıkıyor. Çok fazla maddesi var ve bu gelenekler ilerlediğinde bağımlılık sürecinde aslında başkalarına kırıcı davranmak ve bunlarla ilgili bir nevi suçluluk, utanç duygularını, ayık kaldıklarında bunlarla ilgili duygularını çok daha net fark ediyorlar. Zamanında yaptıkları hataları telafi edebilecekleri bir model de sunuluyor aslında. Kapalı ve açık toplantıları var. Kapalı toplantılara sadece kullanan kişiler dahil oluyor, açık toplantılara ise buradaki kişiler de dilerse katılabiliyor. Burada önemli olan kişilerin kimliklerini saklı tutmak. 12 basamak terapi programında, 12 hafta süren bir programa alınıyorlar ve her seansta belli bir konu işleniyor. Bağımlılıkta en önemli nokta; hastanın bağımlılığını kabul etmesidir. Aslında tedavi biraz da buradan başlıyor yani tedavideki hastanın kendine yönelik başarısı bu kişisel farkındalık ile başlıyor" dedi.

Psikolog Betül Akyel ise "Adsız Alkolikler ve Adsız Narkotik, kişiye göre son çare olarak gittiği yerler gibidir. Bir kısmı ilk seferinde de gider, ama pek çok şeyi denedikten sonra da bu gruplara katılırlar. Sosyal terapi, paylaşım alanında bu grupların etkisi yüksektir. Çünkü benzer şeyler yaşayan bireylerdir" diye konuştu. Alkol ve madde kullanımının genelde merak ve özenme ile başladığını dile getiren Akyel, "Orta öğretim, lise ya da ilköğretim içerisinde 'hayır' deme becerisini kazandırılmasının en önemli şeylerden biridir" dedi.