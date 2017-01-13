Bağışıklık sistemini sorunsuz güçlendirin

Ürünü kullanmadan önce içerisinde ki maddelere karşı alerjik reaksiyon gösterip göstermeyeceğinizi iyi anlamanız gerekir. Bu sebeple kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışmak sizin için önemli olacak. Eğer vücudunuz bu maddelere karşı alerjik reaksiyon göstermiyorsa kullanacağınız ürünü bol su ve çiğnemeden yutabilirsiniz.
Yan Etkileri
imunex’in belirlenen herhangi bir yan etkisi yoktur. Zaman zaman alerjik reaksiyonlar gösterebilme ihtimaline ek olarak kullanım sonrası ağızda, dudaklarda ve boğaz bölgesinde şişlik, kurdeşen, nefes alıp vermede zorluk yaşama gibi olabilecek sorunları kontrol etmenizde fayda olacaktır. Belirtilmeyen bir yan etki görüldüğünde ise yapmanız gereken ilk şey doktorunuza başvurmak olmalıdır.
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