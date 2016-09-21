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    • Bakanlık çocuklarda kullanılan o ilacı geri çekti!

    Sağlık Bakanlığının, genellikle çocuklardaki kulak enfeksiyonu ve faranjit gibi rahatsızlıklarda kullanılan "Azitro Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 30 ml" adlı ürünü piyasadan geri çektiği bildirildi

    21 Eylül 2016 Çarşamba 16:26
    Bakanlık çocuklarda kullanılan o ilacı geri çekti!
    Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, "Azitro Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 30 ml" adlı ürünlerin ambalajında, 15 mililitrelik ambalaj boyutuna ait kullanma talimatlarının yer aldığı belirlendi.

    Konunun bilimsel komisyonca değerlendirilmesi sonucunda, ürünün nihai kullanıcı seviyesinde geri çekilmesinin önerildiği ifade edilen duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

    "Bu nedenle 'Azitro Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 30 ml' adlı ürünün bu şekilde piyasada bulunan tüm parti numaralarına, 19 Kasım 2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Geri Çekme Yönetmeliği'ne göre 1. sınıf A seviyesinde (nihai kullanıcı seviyesi) geri çekme işlemi uygulanmış olup, gereği yapılmak üzere firmaya duyurulmuştur."
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Sağlık Bakanlığı, Ilaç, Bakanlık Ilaç çekme

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