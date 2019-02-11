Basur Tedavisi Nasıl Yapılır?

Halk arasında basur olarak bilinen hemoroid hastalığı birçok kişinin yaşamını olumsuz yönde etkiler.

Halk arasında basur olarak bilinen hemoroid hastalığı birçok kişinin yaşamını olumsuz yönde etkiler. Basurdan korunmak için çeşitli önlemler alınabilir. Tuvalette fazla ıkınmama, çok fazla oturmama ve aşırı kilodan kaçınarak bu hastalığa yakalanma olasılığınızı ciddi oranda azaltabilirsiniz. Bazı durumlarda kendinize çok iyi baksanız bile basur problemi baş gösterebilir. Çünkü basur hastalığı sonradan kazanıldığı gibi kalıtsal olarak da aktarılabiliyor. Bu sebepten dolayı bu hastalıkla karşı karşıya kalınabilir.

Basur nedir sorusunun cevabı ise anal olarak tabir edilen bölgedeki damarların sarkması olarak tanımlanabilir. En sık görülen hastalıklardan birisidir. Basur hastalığı, iç hemoroid ve dış hemoroid olmak üzere ikiye ayrılır. İç hemoroid daha çok acısız, dış hemoroid ise tam aksine sancılı olur. Eğer hemoroid dokusundaki kan pıhtılaşırsa, trombose hemoroid olur. Bu hemoroid türü kişiye çok fazla ağrı verir.

Sıcak Su Uygulaması Fayda Sağlar Mı?

Sıcak su uygulaması, tek başına tedavi yöntemi olarak kullanılması hastaya hiçbir yarar sağlamaz. Ancak asıl tedaviyi destekleyici olarak tercih edilebilir ve kişiyi rahatlatır. Özellikle her dışkılamadan çıktıktan sonra oturma banyosu olarak tabi edilen sıcak su uygulamasını mutlaka yapmalısınız. Sıcak su uygulaması ile ağrılardan ciddi manada kurtulabilirsiniz.

Basur Belirtileri

Basur belirtileri arasından en az birinin sizde görülüyorsa mutlaka bir proktoloji uzmanı desteği almalısınız. Basurun birçok belirtisi var. Bu belirtiler:

- Anal bölgede kaşıntı

- Makattan kan gelmesi

- Makatta şişlik ve ağrı

- Dışkılama esnasında yanma hissi

Basur Tedavisi

Basur tedavisinden önce genel cerrahi uzmanı tarafından bağırsağın düzenlenmesi sağlanır. Sıklıkla kabız oluyorsanız ilk olarak kabıza neden olan problemler ortaya çıkartılmalı. Yapılacak olan muayeneler sonrasında basur teşhisi konulmadan kesinlikle hiçbir ilaç ve krem kullanmayın. Basurun henüz birinci ve ikinci evresinde olan kişiler krem ve ilaç kullanmalı. Kullanılacak olan bu kremler ağrıyı, sızıyı ve kaşıntıyı ciddi oranda azaltır. Aynı zamanda kullanılan bu kremler kasları da gevşetir ve hastayı çok rahatlatır. Dikkat edilmesi gereken bir husus var. Bu kremler oldukça ağır kremler olduğu için dikkatle kullanılması gerekir.

Dışkılama işleminden sonra bir leğen içerisine sıcak su doldurularak 15 dakika oturulmalı. Oturma banyosu denilen bu uygulamayı ek tedavi olarak uygulamanız gerekir.

Bir başka basur tedavisi yöntemi de skleroterapi tedavisidir. İğne vasıtasıyla sarkan damar birtakım maddeler enjekte edilir. Bu tedavi yöntemiyle sarkma problemi çözülmeye çalışılır. Oldukça basit ve kısa süren bir tedavi yöntemidir. Ayrıca bu tedavi yönteminde narkoz kullanılmaz ve hasta iğneyi olduktan birkaç dakika sonra günlük yaşantısına geri dönebilir.

İzmir Kliniğimizde sizler için en uygun tedavi yöntemlerini seçiyor ve uyguluyoruz. Op. Dr. Altan Karan, basurunuzun hangi evrede olduğunu tespit ettikten sonra en hızlı ve başarılı olan tedavi yöntemini uygular.