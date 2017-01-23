Bayılma kalp hastalığı belirtisi olabilir

Beynin kan akımının ya da oksijenlenmesinin geçici olarak azalması sonucu gelişen ve geçici şuur ile duruş kaybı olarak tanımlanan "bayılma" bir hastalık değil, altta yatan bir nedenin görünen yüzü. Çoğu sinirsel kaynaklı olsa da, bayılma aynı zamanda hastalık habercisi de olabiliyor

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Egemen Duygu bayılmanın ciddi kalp hastalıklarından da kaynaklanabileceği uyarısında bulunarak, 'Örneğin bazı kalp hastalıkları sadece tekrar eden bayılma ataklarıyla sinyal verebiliyor. Bu durumda mutlaka kalp kontrolü yaptırmak yaşamsal önem taşıyor' dedi.



Ritim problemleri



Kalbin normal atış ritmini ve düzenini kaybettiği durumlar aritmi, bir başka deyişle "ritim bozukluğu" olarak adlandırılıyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Egemen Duygu ritim problemlerinin bayılmanın sık görülen nedenleri arasında yer aldığını belirterek, 'Özellikle normalden çok yavaş ya da tam tersi olarak çok hızlı çalışan bir kalp normal kan basıncını koruyamıyor ve bu nedenle beyin akımı da bozulabiliyor. Bunun sonucunda da bayılma gerçekleşiyor. Ritim bozukluğu kalpte başka hiçbir problem olmadan sadece fazla çay, kahve tüketimi, uyku bozukluğu, stres ile anemi gibi nedenlerden kaynaklanabiliyor. Altta yatan etkenler ortadan kaldırıldığında kalpteki ritim de düzene giriyor. Ciddi ritim problemlerinde de genellikle kalp pili ya da ICD (intrakardiyak defibrilatör) denilen özel cihazlar tedavi için gerekli olabiliyor.



Kalp kapak hastalıkları



Kalp kapak hastalıkları da bayılma ile kendini belli edebiliyor. Doğumsal nedenler, çocuklukta geçirilen ateşli romatizmal hastalık ve bağ dokusu hastalığı sonucu kalp kapak hastalıkları gelişebiliyor. Bunların yanı sıra yaşa bağlı olarak da kapaklarda dejenerasyon olabiliyor. Özellikle aort kapak darlığında kan akımının engellenmesi nedeniyle beyin kanlanması azalabiliyor ve bunun sonucunda bayılma gelişebiliyor. Bu durum genellikle kapak hastalığının ileri derecede olduğuna işaret ediyor' dedi. 'Kalp kapak ameliyatı ile hasta sağlığına kavuşabiliyor' diyen Dr. Egemen Duygu, 'Hipertrofik kardiyomiyopati ( kalp kasının normale göre aşırı derecede kalınlaşması ile karakterize olan kalp kası hastalığı), dilate kardiyomiyopati (nedeni tam olarak bilinmeyen, ancak kalp kaslarının zamanla zayıflamasına ve kalp boşluklarının genişlemesine yol açan bir durum) ve aritmojenik sağ ventrikül displazisi olarak bilinen (daha çok kalbin sağ karıncığının etkilendiği ve genellikle ölümcül aritmilere neden olabilen hastalık) hastalıklar bu grup içinde çoğunluğu oluşturuyor. Kalp kası hastalıkları da bayılmalara yol açabiliyor. Özellikle ritim bozukluğu ya da kalp içinde çıkış yolu tıkanmalarıyla ilgili olabiliyor' dedi.

Bayılma tekrarlıyorsa,

Bayılma sırasında göğüs ağrısı ve çarpıntı hissinin oluşuyorsa,

Bilinen bir kalp hastalığı varsa,

Kalp hastalığı açısından yüksek risk mevcutsa (sigara, yüksek tansiyon, diyabet, yüksek kolesterol öyküsü olan),

Ailede kalp hastalığı ve ani ölüm öyküsü varsa dikkat edilmeli.