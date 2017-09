Bayramda nasıl beslenilmeli?

Kurban Bayramı dolayısıyla hem et tüketimi hem de tatlı tüketimi artmakta bu nedenle bayramda ve sonrasında beslenmeye özen göstermek gerekiyor. Kurban Bayramı’nın yılda bir defa olmasından kaynaklı hem et ve tatlı tüketiminin artığını belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Pınar Ergül, ‘Bayramda et tüketimiyle birlikte kronik hastalıklara sahip bireylerin yüksek risk gurubunda olan çocukların ve yaşlıların beslenmelerine dikkat etmeleri gerekiyor’ dedi



Et, sebzeyle tüketilmeli



‘Pilav yerine bulgur tüketin’

Kurban kesimi steril olmalı

Meyve ve sütlü tatlılar tercih edilmeli



Bayramda bunlara dikkat edin

- Kırmızı et çok iyi bir hayvansal protein kaynağı olduğunu ancak tüketimine çok dikkat edilmesi gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Pınar Ergül, ‘Demir, çinko, fosfor, magnezyum, B12, B6, B1 ve A vitaminlerini içerir. Kırmızı et tüketirken daha çok öğle vaktini tercih etmeliyiz. Akşam öğününü ise daha çok lif oranı yüksek sebze ya da kuru baklagillerle tamamlamalıyız. Sabah ise daha hafif bir kahvaltı ile güne başlamalıyız. Kırmızı eti mutlaka 24 saat dinlendirildikten sonra tercih etmeliyiz. Kurban etinin kesildikten hemen sonra tüketilmemesi gerekiyor. Etin daha sert, sindiriminin daha zor ve mide rahatsızlıklarına neden olabileceğinden dolayı bir gün bekletilmesini öneriyoruz’ dedi.Kalp damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon ve böbrek hastalarının kurban bayramı nda et tüketimine dikkat etmesi gerektiğine dikkat çeken Ergül, şöyle devam etti: Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içerikleri yüksektir. Görünür yağlar ayrılsa dahi kırmızı etin ortalama yağ içeriği yüzde 20’dir. Porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir. Ortalama 120 gram kadar bir porsiyona denk gelmektedir. Etler, C ve E vitaminini içermezler. Bu nedenle etlerin mutlaka sebzelerle birlikte pişirilmesi veya etlerin yanında C vitamininden zengin sebze, salata, taze sıkılmış meyve sularının tüketilmesi oldukça önemlidir. Sebzelerde bulunan C vitamini demirin emilimini de arttırır. Aynı zamanda dikkat etmeleri gereken ayrı bir konu ise etlerin yanında rafine edilmiş pilav, makarna yerine bulgur; asitli, gazlı içecekler yerine ayran ya da yoğurt tüketilmelidir.Bulgurun besin değerinin pirinçten daha yüksek olduğunu söyleyen Ergül, ‘Lif, protein ve demir açısından daha zengindir. Pirincin glisemik indeksi yüksektir. Bu nedende kan şekerini hızlı yükseltir, çabuk acıkmamıza neden olur. Bulgurun ise glisemik indeksi düşüktür daha uzun süre sizi tok tutar. Bunun yanında hipertansiyon hastası günde ikiden fazla maden suyu tüketmemeli. Zaten bu sıcaklarda maden suyu tüketimini tavsiye ediyoruz. Fakat ikiden fazla değil. Tansiyon hastalarında risk grubu oluşturacak ve tansiyonlarının yükselmesine neden olacaktır. O nedenle dikkat etmeliyiz. Etin yanında hemen maden suyu içilmesinin nedeni de eti hemen tükettikleri ve hazım sorunu yaşadıkları için. Eğer eti bir gün bekletirlerse böyle bir problem yaşanmaz’ diye konuştu.Veteriner kontrolü olmayan ve uygun koşullarda kesilmeyen kurbanlık hayvanlardan insanlara tenya, salmonella, tüberküloz, şarbon gibi hastalıkların bulaşma riskinin yüksek olduğunu söyleyen Ergül, şöyle konuştu: Kurbanın kesildiği ortamın steril ve temiz olması gerekiyor. Eti hazırlama aşamasında kullanılan kesme tahtası sebze ve meyve kesme tahtası ile aynı olmamalıdır. Eti küçük parçalar halinde ayırıp tek pişirimlik miktarlar halinde buzlukta daha uzun bir süre saklayabiliriz. Buzunu çözdürdüğümüz eti mutlaka pişirmeliyiz. Çözüldükten sonra tekrar buzluğa koymamız doğru değil. Etlerimizi buzdolabında -2 derecede bir iki hafta, derin dondurucu da ise -18 derecede daha uzun süre saklanabilir ama bunu yıllara uzatmak doğru değil.‘Sıcaklar hala devam ediyor o nedenle tatlı tüketiminde hipertansiyon hastaları, kalp hastaları, çocuklar, yaşlılar ve diyabet hastalarının dikkat etmeleri gerekiyor’ diyen Ergül, ‘Şerbetli tatlılardan ziyade sütlü tatlılar tercih edilebilir. Bayram ziyaretlerde; meyve suları yerine açık çaylar; hamur tatlıları ve çikolata yerine meyveler tercih edilmelidir. Diyabet hastaları ise meyve konusunda özellikle karpuz tüketiminde porsiyona dikkat etmeli. 200 gram karpuz 1 porsiyona denk gelir. Bunu göz önünde bulundurmalılar. Ara öğünlerini atlamazlarsa kan şekeri kontrolünü sağlamış olacaklar’ dedi.Bayramdan sonra daha sebze ağırlıklı beslenilmesi gerekliliğine dikkat çeken Ergül, sözlerini şöyle tamamladı: Kırmızı et tüketimini hafta da iki, beyaz et tüketimini haftada iki ve kuru baklagil tüketimini haftada 2 yapabilirsek dengeli beslenmiş oluruz. Bayram boyunca mutlaka üç öğün tüketime özen gösterilmeli. Öğün atlamamaya dikkat edilmeli. Fiziksel aktivite artırılmalı, su tüketimi çok önemli. Günde mutlaka 2,5 litre su tüketilmeli. Her öğünde yeşillik tüketimlerinin mutlaka olmalı.-Etlerinizi kestiğiniz ortamın steril olmasına dikkat edin-Kırmızı eti dinlendirmeden tüketmeyin-Kavurmanızı etin kendi yağı ile hazırlayın-Pirinç yerine bulguru tercih edin-Şerbetli tatlılardan ziyade sütlü tatlıları seçin-Bayram sofralarınızda yeşillik ve süt ürünleri bulundurun-Gazlı içeceklerden uzak durun-Bayramda öğün atlamamaya dikkat edin