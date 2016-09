Memorial Antalya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Berna Ertuğ, sağlıklı bir bayram geçirmek için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.



Kurbanın kesilmesiyle başlayan et tüketimi bayram boyu sürmektedir. Bayram süresince hem öğlen hem de akşam öğünlerinde et tüketilmemeli ve tek yönlü beslenmeden uzak durulmalıdır İshal, bulantı ve mide ağrısı gibi sağlık sorunlarıyla bayramda sık karşılaşılmaktadır. Bu dönemde et tüketimi günde bir öğünle sınırlandırılmalıdır. Bu dönemde şişmanlık, yüksek tansiyon, kalp-damar, mide ve şeker hastalığı olan kişilerin beslenmelerine daha da dikkat etmeleri gerekmektedir.



Ete ekstra katı yağ koymayın



Etler kanserojen öğelerin oluşumuna yol açmamak, vitaminlerin kaybını ve besin zehirlenmelerini önlemek için ızgara, fırın ve haşlama yöntemleriyle pişirilmelidir. Kızartmalardan ve kavurma yönteminden kaçınılmalıdır. Katı yağlar et yemeklerinde kullanılmamalıdır, etin kendi yağı ile pişmesi sağlanmalıdır. Et kullanılarak yapılan sebze yemekleri yağ eklenmeden pişirilmelidir. Mangal yaparken etleri ateşten 15 santimetre uzakta tutmalı ve kömürler kor halini aldıktan sonra pişirilmelidir. Etin hem içi, hem de dışı iyi pişmiş olmalıdır.





Hazır et suyu ile değil etin kendisi ile lezzeti arttırın



Kronik hastalığı olanlar için haşlanmış etin suyunu pilav veya çorbaya konması sakıncalıdır. Çünkü et suları, yağ içerikleri yüksek olması sebebiyle kilo artışına, buna bağlı olarak da kolesterol yükselmesine neden olmaktadır. Kurban eti kesildikten sonra hemen tüketilmemeli, en az 24 saat dolapta bekletilmelidir. Et dinlendirilmeden pişirildiğinde sert olacağından, yedikten sonra hazımsızlık ve şişliğe neden olabilir.





Eti yeşillikle tüketin



Et tüketirken farklı besin grupları ile birlikte olmasına özen gösterilmelidir. C vitamininden zengin yeşil yapraklı sebzeler iyi bir tamamlayıcı olacaktır. C vitamini ette bulunan demirin vücut tarafından emilimini artıracağından, etteki demirden daha çok yararlanmayı sağlayacaktır. Bununla birlikte gerekli posa ve diğer vitamin-minerallerinin de alınmasına yardımcı olur.





Öğünlerinizde tahıl gruplarına yer verin



Ekmek, pilav ve makarna gibi tahıl grupları başta karbonhidrat olmak üzere; B1, B6, B2 vitaminleri, önemli asitler, doğal lifler ve yağ asitleri, magnezyum, çinko, potasyum gibi önemli mineralleri içerir. Bu yüzden etle birlikte tüketilmesi çok önemlidir. Protein, kalsiyum, fosfor, B2 ve B12 vitamini olmak üzere birçok besin öğesinden zengin olan süt ve ürünlerinin menüde yer alması önem taşır. Yoğurt, cacık veya ayran iyi bir seçim olacaktır.





Bayram süresince bunlara dikkat edin;



Sabah mutlaka güne hafif bir kahvaltı ile başlayın. Bayram kahvaltısı diye bal, reçel, kaymak, çikolata kreması ve ekmek tüketimi ile aşırıya kaçmayın.

Günde 2-2.5 lt su tüketin.

Çay ve kahve tüketimini sınırlayın. Bayram ziyaretlerinde ikramlara dikkat edin.

Kavurma ve kırmızı eti öğle yemeğinde; sebze ve kuru baklagilleri ise akşam yemeğinde tercih edin.

Etlerin çok yağlı kısımlarını yemeyin, hayvanın iç yağlarını yemeklere lezzet vermek amacıyla kullanmayın.

C ve E vitamini içermeyen etin yanında, bu vitaminlerin bulunduğu sebze, salata, taze sıkılmış meyve sularını tüketin.

Hamurlu tatlı ve çikolata yerine, sütlü ve meyveli tatlıları az porsiyonlarda tüketin

Günlük tempolu yürüyüşlere bayramda da devam edin.



