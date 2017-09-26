BBC: NHS E-Sigara “Kesinlikle” Daha Az Zararlı

BBC'nin haberine göre İskoçya Ulusal Sağlık Servisi önderliğindeki 20 den fazla kuruluşun mütabakatı sonucu elektronik sigaralar kesinlikte sigarlardan daha az zararlı olduğu teyit edilmiştir ve Britanya adasında bazı reçetelerde kullanılmaya başlanmıştır

E-sigara, tütün kullanmaya kıyasla "kesinlikle" daha az zararlıdır. NHS(Ulusal Sağlık Servisi)Health İskoçya, elektronik sigara cihazlarının zararları ve yararları konusundaki karışıklığı "netleştirmek" istediğini söyledi.Bu kapsamda NHS Health İskoçya(Ulusal Sağlık Servisi) liderliğindeki bir konsensüs için 20'den fazla kuruluş imza attı. Ancak birliğe göre, sigara içerken e-sigara kullanmanın sağlık için yarar sağlamadığını söyledi. İskoçya'nın Ulusal Sağlık Eğitim ve Tanıtım kurumu tarafından yayınlanan fikir birliği beyanında, İskoç hükümeti, sağlık kurulları, İngiliz Akciğer Vakfı ve İngiltere Kanser Araştırması Akademisi UK gibi hayır kurumları tarafından kabul edildi. Elektronik sigaralar gerçekten bir tehlike mi? Birleşik Krallık'ta e-sigara kullanan yaklaşık 2,9 milyon insan buunmaktadır. Yakın tarihli bir araştırmada, yarısından çoğunun tütün kullanmayı bıraktığını belirtti . İngiltere Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan diğer araştırmalar, e-sigaraların normal sigaralardan% 95 daha az zararlı olduğu sonucuna varmıştır. Bununla birlikte, 2012'den bu yana e-sigara kullanımının artmasına rağmen dokuz milyon kişi hala İngiltere'de sigara içmektedir.





NHS Health İskoçya'daki (Ulusal Sağlık Servisi) halk sağlığı biliminin direktörü Andrew Fraser, BBC İskoçya'ya şunları söyledi: "E-sigaralar son birkaç yıldır var ve şuan Kanser Kimyasalları Tütün kaynaklı zararları azaltmayı amaçlayan bir yardım şirketi olan Ash Scotland'ın CEO'su Sheila Duffy, e-sigara ile ilgili ortak bildiride konunun "netliğini" getirdiğini söyledi. "Artık, e-sigara tüketiminin sigara içmekten daha az risk taşıdığına dair bir mütabakat var" dedi. "E-sigara uzun vadeli sağlık etkilerini hâlâ bilmemesine rağmen, tamamen e-sigaraya geçiş yapan kulllacıların, sigara tiryakilerinden kansere neden olan kimyasal maddeleri çok daha az alacağından emin olabiliriz. "Tütün öldürücüdür ve sigara içen herkesi sigarayı bırakmak için bir yöntem bulmasını tavsiye ederim. “Yardım için mevcut olan ücretsiz NHS sigara-durdurma desteğinden yardım alabilirsiniz.” BBC nin şu linkteki haberine göre İskoçya Ulusal Sağlık Servisi önderliğindeki 20 den fazla kuruluşun mütabakatı sonucu elektronik sigaralar kesinlikte sigarlardan daha az zararlı olduğu teyit edilmiştir ve Britanya adasında bazı reçetelerde kullanılmaya başlanmıştır.NHS(Ulusal Sağlık Servisi)Health İskoçya, elektronik sigara cihazlarının zararları ve yararları konusundaki karışıklığı "netleştirmek" istediğini söyledi.Bu kapsamda NHS Health İskoçya(Ulusal Sağlık Servisi) liderliğindeki bir konsensüs için 20'den fazla kuruluş imza attı. Ancak birliğe göre, sigara içerken e-sigara kullanmanın sağlık için yarar sağlamadığını söyledi. İskoçya'nın Ulusal Sağlık Eğitim ve Tanıtım kurumu tarafından yayınlanan fikir birliği beyanında, İskoç hükümeti, sağlık kurulları, İngiliz Akciğer Vakfı ve İngiltere Kanser Araştırması Akademisi UK gibi hayır kurumları tarafından kabul edildi.Birleşik Krallık'ta e-sigara kullanan yaklaşık 2,9 milyon insan buunmaktadır. Yakın tarihli bir araştırmada, yarısından çoğunun tütün kullanmayı bıraktığını belirtti . İngiltere Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan diğer araştırmalar, e-sigaraların normal sigaralardan% 95 daha az zararlı olduğu sonucuna varmıştır. Bununla birlikte, 2012'den bu yana e-sigara kullanımının artmasına rağmen dokuz milyon kişi hala İngiltere'de sigara içmektedir.NHS Health İskoçya'daki (Ulusal Sağlık Servisi) halk sağlığı biliminin direktörü Andrew Fraser, BBC İskoçya'ya şunları söyledi: "E-sigaralar son birkaç yıldır var ve şuan elektronik sigara hakkında daha fazla bilgi sahibi olduğumuzu düşünüyorum, sigaradan çok daha güvenlidir. "İnsanlara sigara içmeyi bırakma konusunda karar vermelerine yardımcı olmaya çalışırsak, e-sigaralar dikkate alınması gereken önemli ve iyi bir seçenektir" dedi. Dr Fraser, bazı diğer tedavilerin aksine NHS (Ulusal Sağlık Servisi) reçetesinde e-sigara mevcut olmadığını söyledi, ancak sigarayı bırakmaya çalışanlar için iyi bir seçenek olduğunu söyledi. "İnsanları e-sigarayı göz önünde bulundurmaya teşvik ediyoruz ve sigarayı bırakma hizmeti veren yöntemler(servisler) için daha az ödeme yapmak isteyen insanlara iyi bir seçenek daha olduğunu bildireceğiz" dedi. Dr Fraser, "sigara kadar tehlikeli bir şey değildir" diyerek, elektronik sigaralar için "olumlu" bir mesaj vermek istediğini söyledi. Tütünle, e-sigara kullanmanın riskini benzeten raporlar bulunduğunu ancak bunun doğru olmadığını söyledi. Ancak, e-sigaraların risksiz olmadığını da ekledi. Dr Fraser, "Bağımlılık yapan nikotin ve diğer maddeleri içeriyor" dedi. "Ama hepsini bir arada değerlendirip ve alternatifleri ile karşılaştırırsanız, sigaradan çok daha az zararlıdır." Elektronik sigaranın sigara içmeyi bırakmanın bir yolu olacağını ve e-sigara almalarını tavsiye ettiğini de ekledi. Geçen yıl, İskoçya'nın en büyük sağlık kurulu e-sigaraların hastanelerinin önerisiyle kullanılabileceğine karar verdi. NHS Greater Glasgow ve Clyde, tütün ve sigara tütünüyle mücadeleye yardımcı olduklarının yeni kanıtlarından sonra cihazların kısıtlı kullanımına izin vermeye karar verdi. Nisan 2015'te tüm İskoçya'da sağlık nedenleri ile tütün içilmesi yasaklandı, ancak sağlık kurullarına bina dışı e-sigara cihazlarının kullanımı konusunda takdir yetkisi verildi.Tütün kaynaklı zararları azaltmayı amaçlayan bir yardım şirketi olan Ash Scotland'ın CEO'su Sheila Duffy, e-sigara ile ilgili ortak bildiride konunun "netliğini" getirdiğini söyledi. "Artık, e-sigara tüketiminin sigara içmekten daha az risk taşıdığına dair bir mütabakat var" dedi. "E-sigara uzun vadeli sağlık etkilerini hâlâ bilmemesine rağmen, tamamen e-sigaraya geçiş yapan kulllacıların, sigara tiryakilerinden kansere neden olan kimyasal maddeleri çok daha az alacağından emin olabiliriz. "Tütün öldürücüdür ve sigara içen herkesi sigarayı bırakmak için bir yöntem bulmasını tavsiye ederim. “Yardım için mevcut olan ücretsiz NHS sigara-durdurma desteğinden yardım alabilirsiniz.”