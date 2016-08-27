BCAA olarak adlandırılan besin maddesi 3 farklı amino asitten oluşur. Bu amino asitler, Izolösin, Lösin ve Valin’dir. Vücut geliştirme amacıyla antrenmanlar yapan sporcular besinler aracılığıyla ihtiyacı karşılayamadıklarında saf amino asit içeriği olan supplementlere başvurmaktadır. Antrenman sırasında, sonrasında ve kardiyo çalışmalarında kişinin kas gelişimi sağlayabilmesi için amino asit ve protein tüketim miktarına önem vermesi gerekir. BCAA isimli amino asit sporcu için enerji kazanımı sağlamaktadır. Ayrıca vücudun direnç kazanmasında da rol oynamaktadır. Amino asit kazanımı yaparken yağ ve karbonhidrat almanızın önüne geçen supplementler sayesinde vücut yağsız kas kazanımı sağlar. Besinlerden amino asit, protein, karbonhidrat ve yağ gibi besin takviyelerini ayrıştırarak vücudunuza kazandırmanız mümkün değildir. Bunun yerine saf amino asit desteği veren besin takviyeleri yardımcınız olacaktır. Kazanıma başlandığı andan itibaren hızla vücutta işlevli hale gelir. Böylece sporcu kas yırtılmaları ya da sakatlanmaları gibi olumsuzluklarla karşılaşmaz.

Amino asit içerikli besin takviyeleri tüketimi yaparken kullanım oranı sporcunun çalışma potansiyeline göre değişkenlik gösterir. Kas kaybını önlemek için antrenman sonrasında BCAA içerikli besin takviyesi tüketimi yapmanız önemlidir. Spordan önce tüketilmesi sayesinde vücut enerji kazanımı yapacak ve antrenman sırasında daha fazla çalışma yapmanız mümkün olacaktır. Ayrıca spor sonrası tüketilen besin takviyeleri antrenman sırasında yorulan ve yıkılan kasların toparlanmasını da kolaylaştıracaktır. Supplement olarak bulunan BCAA içerikli besin takviyeleri kapsül, toz ve likit formda bulunmaktadır. En hızlı form likit form olarak bilinse de içeriğin zengin ve saf olduğu besin takviyesi en yararlısı olacaktır. Karar vermeden önce besin takviyesi ile ilgili ürün incelemesi yapmalı ve günlük ihtiyacınızı karşılayacak bir ürün olmasına dikkat etmelisiniz. BCAA yanı sıra diğer amino asit çeşitleriyle desteklenen besin takviyeleri daha fazla yarar almanızı sağlar.

Kas dokusunu oluşturmaya yardımcı olan besin maddesi proteinler, insan vücudunun neredeyse tüm hücrelerinde bulunur. Sürekli olarak yenilenmekte olan hücrelerin görevini yerine getirebilmesi için protein kazanımı yapılması gerekir. Sporcu ya da sporla uğraşmayan kişiler fark etmeden vücuda günlük protein kazanımı yapılması gerekir. Bu oran sporcularda yalnızca daha fazla olmaktadır. Vücudun toparlanması, hücrelerin yenilenmesi, kasların yıkımının önlenmesi proteinler sayesinde olacaktır. Proteinin sporcular tarafından önemli yere sahip olmasında, besin takviyesinin kasları geliştirmesi önemli rol oynarı. Yaraların iyileşmesinden bağışıklık sisteminin güçlenmesine göre çeşitli işlevlere sahip olan proteinler besinler aracılığıyla alındığı gibi protein tozu olarak da sporculara sunulmaktadır. Antrenman yoğunluğu arttıkça besinler protein açığını kapatamayacaktır. Yoğun idmanlar yapanlar için ihtiyaç oranı gün geçtikçe artış göstermektedir. Besinler aracılığıyla protein ihtiyacını karşılamak isteyen kişi uzun süre çalışmalarını sürdürmek zorunda kalacaktır. Ancak bu süre sonunda istenilen vücuda ulaşmak da kesinlik taşımaz. Protein tozu takviyeleri ise hızla kana karışır ve antrenman öncesi, sırası ve sonrasında sporcunun kaslarının beslenmesi sağlanır. Profesyonel ya da amatör fark etmeden sporcular besin takviyelerinden yardım alarak, istedikleri vücut ölçülerine kısa sürede ulaşabilecektir.

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