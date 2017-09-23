Bebeğiniz sabrı, sizi izleyerek öğreniyor!

13 aylıktan daha küçük bebeklerinin sabrı ailelerini izleyerek öğrendikleri araştırmacılar tarafından kanıtlandı

Bir yaşından küçük bebeklerin ailelerini izleyerek sabrı öğrendikleri ortaya çıktı.



Bebekler, sizin olaylar karşısında sabırla mı yoksa sinirle mi tepki verdiğinizi izleyerek öğreniyor. Açılmayan bir paketi nasıl açtığınızı, sıkışmış bir eşyayı nasıl çıkardığınız veya sabır gerektiren herhangi bir işle hangi tavırla uğraştığınızı gözlemleyerek ve sizin davranışlarınızdan yola çıkarak sabırlı olmayı veya olmamayı öğreniyor.





SAKİN ADIMLARLA SONUCA ULAŞMALISINIZ



Yavaş ve sakin adımlarla çözümleyerek sonucunda başarıya ulaştığınız olayları gözlemleyen bebek sabırlı bir kişiliği öğrenirken tam tersi durumlarda bebeğin kişiliği sabırsız olmaya yönleniyor.



Araştırmacıların yayınladığı makalede "çocuklarınız sizi terlerken görmeli" başlığı yer alıyor. Bunun anlamı ise elbette sabır ve azimle bir işle uğraşarak başarmak ve sonuca ulaşmak. Araştırmaya göre, sizin bir amaç uğruna yoğun çalışmanız, çocuğunuzun da ileride aynısını yapacağını gösteriyor. Dolayısıyla uzmanlar, bu tür şeyleri çocuğun görebileceği yerlerde yapılmasını öneriliyor.