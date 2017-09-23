Bebeğiniz sabrı, sizi izleyerek öğreniyor!

13 aylıktan daha küçük bebeklerinin sabrı ailelerini izleyerek öğrendikleri araştırmacılar tarafından kanıtlandı

Bebeğiniz sabrı, sizi izleyerek öğreniyor!

Bir yaşından küçük bebeklerin ailelerini izleyerek sabrı öğrendikleri ortaya çıktı.

Bebekler, sizin olaylar karşısında sabırla mı yoksa sinirle mi tepki verdiğinizi izleyerek öğreniyor. Açılmayan bir paketi nasıl açtığınızı, sıkışmış bir eşyayı nasıl çıkardığınız veya sabır gerektiren herhangi bir işle hangi tavırla uğraştığınızı gözlemleyerek ve sizin davranışlarınızdan yola çıkarak sabırlı olmayı veya olmamayı öğreniyor.


SAKİN ADIMLARLA SONUCA ULAŞMALISINIZ

Yavaş ve sakin adımlarla çözümleyerek sonucunda başarıya ulaştığınız olayları gözlemleyen bebek sabırlı bir kişiliği öğrenirken tam tersi durumlarda bebeğin kişiliği sabırsız olmaya yönleniyor.

Araştırmacıların yayınladığı makalede "çocuklarınız sizi terlerken görmeli" başlığı yer alıyor. Bunun anlamı ise elbette sabır ve azimle bir işle uğraşarak başarmak ve sonuca ulaşmak. Araştırmaya göre, sizin bir amaç uğruna yoğun çalışmanız, çocuğunuzun da ileride aynısını yapacağını gösteriyor. Dolayısıyla uzmanlar, bu tür şeyleri çocuğun görebileceği yerlerde yapılmasını öneriliyor.

Etiketler; #çocuk #bebek #sabır
Önceki Haber
Stag sprey kapıda ödeme
Sonraki Haber
İzmirli Başkanlar, tarih için pedal çevirdi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.