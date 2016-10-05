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    • Bebeğinizi emzirirken bunlara dikkat edin!

    Anne sütünün ve emzirmenin hem anne hem de bebek için faydaları saymakla bitmiyor

    05 Ekim 2016 Çarşamba 10:56
    Bebeğinizi emzirirken bunlara dikkat edin!
    Bebeğin ilk altı ay ihtiyacı olan protein, yağ, demir, vitamini içeren ideal bir besin kaynağı anne sütü ile karşılanıyor. Anne sütü ile büyüyen çocuklarda astım, alerji, çocuk diyabeti, obezite, kanser daha düşük oranlarda görülüyor. Emziren annelerde ise meme kanseri, yumurtalık kanseri, osteoporoz ve kansızlığın daha az görüldüğünü söyleyen Liv Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nermin Tansuğ emzirirken dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

    - Emzirmeye başlamadan önce anne ellerini yıkayarak bebeğe mikrop bulaşmasını önlemeli, meme başını ve çevresini temiz su ile silmelidir.
    - Anne bebeğiyle birlikte rahat, temiz ve yeterince sıcak bir ortamda sırtını bir yere dayayarak oturmalıdır. Gerekirse ayaklarının altına bir yükselti koyabilir.
    - Bebeğin yüz ve bedeni kendine dönük olacak şekilde tutulmalı, bebeğin başını tutan kolu gerekirse bir yastık ile alttan desteklenmelidir. Bebeğin başı kolun iç kısmına yerleştirilip aynı kol ve elle bebeğin kalça ve bacakları kavranmalıdır.
    - Emzirirken anne ve bebek rahat olmalı, ikisi arasında göz teması kurulmalıdır.
    - Emzirmeye başlamadan önce temizlenmiş meme ucu, baş ve işaret parmakla yuvarlanarak daha belirgin hale getirilip yavaşça bebeğin üst dudağına dokundurularak bebeğin ağzının açılmasına yardımcı olunur. Boşta kalan elle göğüs C şeklinde tutulmalı, meme başı ve etrafındaki kahverengi kısma dokunmadan memenin ucu bebeğin dudağına değdirilmelidir. Bebek ağzını açınca meme ucu ve etrafındaki kahverengi kısım bebeğin ağzına yerleştirilir. Bu şekilde yerleştirilen bebeğin çenesi ile annenin göğsü arasında boşluk kalmamalıdır.
    - Emzirme esnasında meme çevresinin büyük kısmı bebeğin ağzının içinde, çenesi de göğsüne dayalı olacaktır. Eğer bebek doğru yerleştirilmezse sadece meme ucunu emer, bu durum çok acı verdiği gibi meme ucu çatlaklarına neden olur. Ayrıca süt de tam boşalmaz. Bebek doğru yerleştirilmedi ise bebek göğüsten çekerek çıkarılmamalı, onun yerine ağzının köşesinden küçük parmakla damakların arasına girerek meme ucu nazikçe çıkarılmalıdır. Bebeğe doğru konum verildikten sonra emzirme işlemi tekrarlanmalıdır.
    - Emzirmek için yaygın olarak kullanılan 4 pozisyon vardır. Koltukaltı pozisyonunda bebeğin vücudu annenin koltuk altına yerleştirerek başı ve ensesi elle desteklenir. Ayakları ve poposu annenin arkasına bakar. Diğer el ile anne memesi desteklenir. Bu pozisyon özellikle sezaryen sonrası veya ikiz bebekleri emzirirken uygundur. Kucak pozisyonunda, bebek annenin kucağına koyduğu yastık üzerinde yatırıp başı anne kolunun üzerine konur. Anne bebeği poposunu aynı eli ile destekler, karnını, kendi karnına doğru çevirir. Böylece bebeğin yüzü annenin memesine doğru döner. Ters kucak pozisyonunda bebeğin başı daha iyi kontrol edilir ve memeye daha kolay yaklaştırılır. Diğer elle anne memesini tutar. Yatarak emzirmede ise bir yastık annenin başının altında, diğeri de bebeğin altına olacak şekilde yerleştirilir. Bebek, karnı annenin karnına değecek şekilde yan yatırılmalıdır. Bir elle meme desteklenerek emzirme işlemi yapılabilir. Ancak bu pozisyonda annenin uyuyup kalması bebek için boğma tehlikesi yaratabilir.
    Anahtar Kelimeler: Bebek, Bebek Emzirme, Emzirme

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