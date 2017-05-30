Bebeğinizi fazla giydirmeyin sinirlenebilir

Bebeklerin her mevsimde farklı ihtiyaçları vardır. Yaz aylarında dış ortamda geçirilen vakit daha fazla olduğu için alınacak önlemler ve yapılacak düzenlemeler hakkında bilgi veren Dr. Ebru Gözer, bebekleri fazla giydirmenin onları sinirli ve huzursuz yapabileceğini söyledi

Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte bebeklerin de bakım ve ihtiyaçlarında değişiklikler oluyor. Her mevsimde farklı ihtiyaçları olmakla birlikte yaz aylarında dış ortamda geçirilen vakit daha fazla olduğu için alınacak önlemler ve yapılacak düzenlemeler ile bebeklerin daha sağlıklı ve konforlu bir yaz geçirmelerinin sağlanmış olacağını belirten Dr. Ebru Gözer 'Genellikle soğuk havalarda bebeklerin kolay hastalanacağını düşünen aileler, bebekleri ile dışarı çıkabilmek için adeta yazın gelmesini bekliyor ve bebekleri ile birlikte tatil planları yapıyor. Aileler ayrıca bebekleri için sağladıkları konforun tatilde de devam etmesini diliyor' açıklamasında bulundu.



Sentetik kumaşlar isiliğe neden olabilir



Giysi seçerken yüzde 100 pamuklu, açık renkli ve hafif giysilerin tercih edilmesinin gerektiğini vurgulayan Dr. Ebru Gözer 'Sentetik, naylon ve polyester derideki nemi emmeyeceği için cilt sıcak ve nemli kalır. Sonrasında isilik dediğimiz sorunla karşı karşıya kalırız. Boyun ve gövde üst kısmı ile baş en çok terleyen kısımlardır. Cildi saran elastik kumaşlar da cildin havalanmasına engel olacağı için tercih edilmemeli. Yatak çarşafları, bebek arabaları içinde kullanılan malzemelerin de pamuklu kumaşlar olmasına dikkat edilmeli. Soluyan yüksek teknoloji kumaşlar ve mayolar da kullanılabilir. Geceleri de hava sıcaklığı çok düşmediği ve nem oranının da artması ile daha bunaltıcı olabilir. Bebekleri fazla giydirmek onları sinirli yapıp huzursuzlanmalarına neden olabilir' şeklinde konuştu.

Bebeğin altı açık vakit geçirmesini sağlayın



Bez olmadan serbest de gezmeli



Bebeklerin genellikle banyo yapmaktan keyif aldığının altını çizen Dr. Ebru Gözer 'Uyku rutini oluşturmak için düzenli uyku öncesi banyo gerçekten işe yarar. Sıcak yaz günlerinde serinlemek için günde 1-2 defa banyo yapılabilir. Terlediğini fark ettiğinizde özellikle banyo ile terin ciltten uzaklaştırılması isiliği de önler. Banyo sonrası cildin havalandırılıp soğumasının ve kurumasının sağlanması da cildi rahatlatır. Hatta kullanılan bebek bezleri sentetik yapıda olduğu için altı da açılarak bir süre serbest zaman geçirmesi sağlanabilir. Büyük bebeklerde ev içinde serbest bez olmadan gezmesi sağlanabilir' önerisinde bulundu.

İlk 6 ay anne sütü veya mama ile beslenen bebeklere su verilmesine gerek olmadığını belirten Dr. Ebru Gözer 'Yeterince anne sütü ve mama ile beslenen bebekler günde 4-8 defa idrar yaparlar. Günde 4-8 defa idrarla ıslanmış bez alıyorsanız aldığı sıvı miktarı yeterli. Altı aydan büyük bebeklere su vermek gerekir. Sıvı kaybı olan, kusma, ishal, yanık gibi durumlarda daha fazla idame sıvıya ihtiyaç duyulur. Altı ayından sonra anne sütü/mama alan bebekler tükettikleri katı gıda ile orantılı olarak sıvı tüketmek isteyer. Eğer sık anne sütü alıyorsa su içmeyi istemeyebilir. Ortam sıcaklığı artıyorsa, terleme ile kayıp varsa, yeterince idrar yapmıyorsa miktar arttırılabilir. Şekerli içecekler su yerine geçmez. Mutlaka yeterince sıvı tükettiğinden emin olunmalı, daha büyük bebeklere sıvı tüketmesi teşvik edilmeli. Temiz su kullanılmasına özen gösterilmeli. Açık sular kaynatılıp verilmeli, kapalı şişe sular ise kaynatılmadan verilebilir' açıklamasında bulundu.



Ek besinler evde hazırlanmalı



Anne sütü ile beslenen bebeklerin ortam sıcaklığı ile doğru orantılı olarak daha sık emzirilebileceğini vurgulayan Dr. Ebru Gözer 'Mama hazırlanması için kullanılan su temiz olmalı, biberonlar sterilize edilmeli. Ek besinler evde hazırlanmalı, dışarından mümkün olduğunca yiyecek verilmemeli. Bebeklerinize dondurma vermeyiniz. Meyve suları, pişmemiş yiyecekler zarar verebilir. Bebeğinizin yiyeceklerini ve suyunu sıcaktan koruyacak, serin tutacak çantalar içinde yanınıza alınmalı. Yemek seçiminde meyve, ısıtılmadan yenen soğuk çorbalar, yoğurt ve şekersiz hoşaflar tercih edilmeli' dedi.