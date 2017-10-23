Bebeğinizi sakın tuzlamayın çünkü...

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nejat Narlı, tuzlanan bebeklerin hayatını kaybetme riski ile karşı karşıya olduğunu söyledi

Yeni doğan bebeklerin tuzlanması ülkemizde bir gelenek haline geldi. Ancak doktorlar yapılan uygulamanın ölüme neden olduğu konusunda uyarıda bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nejat Narlı, yeni doğan bebeklerin tuzlandığı zaman sıvı kaybı yaşadığını ve daha sonra da beyin kanaması geçirip öldüğünü söyledi.



Yeni anne olacakları uyaran Narlı, çocukların çevredeki duyumlara göre değil, doktor tavsiyesine göre büyütülmesi gerektiğini söyledi. Aile büyüklerinin yeni doğan bebek için tuzlanması gerektiği konusunda söylemlerde bulunduğunu belirten Narlı, bu durumda bebeklerin ciltlerinden emilen aşırı tuzun kanda tuz oranının yükselmesine neden olduğunu söyledi. Bu yüzden ölen bebeklerin olduğunu belirten doktor, bebeklerin kesinlikle tuzlanmaması gerektiğini söyledi.



Bazı bölgelerde ise bebeğin doğar doğmaz toprak ile sarıldığını belirten Narlı, bunun da bebeğin tetanos olmasına neden olduğunu anlattı. Bebeğe kulağına ezan okunmadan anne sütü verilmemesi, bebeğin gözüne limon damlatılması gibi gelenekleri de eleştiren doktor, yapılan bu işlemlerin de çocuğu olumsuz etkileyeceğini söyledi.