Bebeğinizin kulaklarının kepçe olmaması için...

Çocukların okula başladıklarında alay konusu olmalarına yol açarak psikolojilerinin bozulmasına sebep olan Kepçe Kulak, aslında erken teşhisle önlenebilecek bir sorun

Kepçe kulak, toplumda yaklaşık yüzde 5 görülme sıklığıyla en sık görülen kulak kepçesinin kafaya olan uzaklığının artmasıyla ortaya çıkan doğumsal kulak şekil bozukluğudur. Medical Park Fatih Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Altıntaş, günümüzde lokal ya da genel anestezi altında yapılan operasyonlarla düzeltilebilen kepçe kulak sorunu ile ilgili önemli bilgiler verdi:



ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİSİNİ NEGATİF ETKİLİYOR



“Genellikle her iki kulakta görülmekle birlikte nadiren tek taraflı olabilmektedir. Sağlık açısından herhangi bir problem yaratmamakla birlikte psikolojik problemlere zemin hazırlayabilir. Özellikle okulda çocukların kendi aralarında espri konusu haline getirebildikleri bir gerçektir. Bu durum, gelişme çağında olan çocuklarımızın psikolojik gelişimini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle, kepçe kulak sorunu sadece basit bir kozmetik problem olarak değerlendirilmemelidir.



SEBEBİ KULAK KIKIRDAĞININ AŞIRI GELİŞİMİ



Normalde, kulak kepçesinin üst kısmının kafaya uzaklığı 2 cm’yi geçmemelidir. Burnun uzun ekseni ile kulağın uzun ekseni birbirine paralel, kulak kepçesinin üst kenarı ile kaşın yanlarda bitim noktası ayni seviyede, kulak memesinin yüze yapışma yeri ile burun kanatlarının yüze yapışma yerleri ayni seviyede olmalıdır.



Kepçe kulak sorununda çoğunlukla, altta yatan problem kulak kepçe kıvrımındaki yetersizlik ve kulak kıkırdağının aşırı gelişmiş olmasıdır. Kendinizde ya da çocuğunuzda bu ya da buna benzer bir problem olduğunu düşünüyorsanız, konusunda deneyimli bir kulak burun boğaz uzmanına ya da estetik cerrahına danışmalısınız.



İLK 3 AY ÇOK ÖNEMLİ



Yeni doğan bir bebekteki kepçe kulak sorunu, kulak kıkırdağı anneden geçen östrojen hormonu sayesinde aşırı yumuşak olmasından dolayı ilk 3 ayda yapılan bandaj ve sargılama yöntemleri ile düzelebilmektedir. O yüzden ailenin bu konuda bilinçli olması ve erken fark etmesi çok önemlidir. 'Ne zaman ameliyat gerekir?' sorusuna cevap ise en erken 5 yaş civarı mümkün olmakla birlikte her yaşta yapılabileceği yönündedir. Lokal ya da genel anestezi altında yapılabilen bu operasyon, ortalama 45 dakika süren ve çok ağır olmayan bir cerrahi işlemdir. Sadece ameliyat ipliği kullanılarak cerrahi kesi uygulanmadan neticeye ulaşılabilen teknikler de şekil bozukluğunun hafif olduğu hastalar için diğer bir seçenektir.



TENİSÇİ BANDAJI TAKILIYOR



Her iki tedavi seçeneğinde de; hastalar operasyon günü taburcu edilebilmektedir. Bu operasyonlar; geniz eti, bademcik ameliyatlarıyla birlikte yapılabilir. Ameli̇yat sonrası kulaklar 24-48 saat baskılı bandajlarla sarılı olarak tutulur. Daha sonra ‘tenisçi bandajı’ dediğimiz hastanın kendisinin kullanabileceği kolaylıkta bandaja geçilir. Tenisçi bandajı, bir hafta gece gündüz, takip eden 4-6 hafta sadece gece takıldıktan sonra bırakılır. Nadiren görülse de, ameliyat sonrası enfeksiyon, kanama, ödem (şişlik), asimetri bu ameliyatın komplikasyonları arasında yer almaktadır.”