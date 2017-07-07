Ben Aldırma Zararlı Mı?

Ben aldırma zararlıdır söylemi internette dolaşan asılsız bir iddiadan öte değildir. Kaldı ki benlerin alınmasından ziyade alınmaması zarar oluşturur. Çünkü güneş ışınlarının etki ettiği benlerin zamanla kanserleşme riski bulunmaktadır

Sağlığınız açısından sorun teşkil eden benlerin cildinizde kozmetik bozulmalara da neden olduğunu söylemekte fayda var. Yıllarca benler ile yaşamak zorunda olduğunu zanneden kişilere adeta umut olan radyo frekans tekniği ile benlerden iz kalmadan kurtulmak mümkündür. Ben tedavisi son teknoloji olarak kabul edilen ben tedavisi birkaç dakika süren kısa bir operasyon ile yapılabiliyor.

Bitkisel Yollarla Ben Alma

Ben aldırma ve diğer cerrahi operasyon gerektiren tüm işlemlerde karşılaştığımız büyük bir yanılgı var: Bitkisel karışımlara başvurmak. Hastalarımızın biz kısmı maalesef bizlere müracaat etmeden önce bitkisel yollarla ben sorunundan kurtulmaya çalışıyor. Sonucu tahmin etmek elbette zor değil. İçeriğindeki maddeler ile bene ve çevresindeki tabakaya zarar vererek cildin tahriş olmasına neden olan bu karışımlardan kesinlikle uzak durulmalıdır. Ben aldırma yukarıda da yer verdiğimiz modern teknikler ile oldukça kısa ve kolay bir işlemdir. Bu noktada yapmanız gereken tek şey güvenilir ve kendi markasını yaratmış bir sağlık kuruluşundan destek almaktır. MedicalArt kliniğimiz 23 yıl önce ameliyatsız tedavi yöntemlerini hayata geçiren sayılı kuruluştan biri olarak her daim hizmetinizdedir. Ayrıca Radyo frekans ile ben tedavisi aşamaları ile şu şekilde sıralanabilir;

Hastanın beninin olduğu yere bölgesel uyuşma sağlayan lokal anestezi yapılır.

Radyo frekans aletinden radyo dalgaları benin üzerine gönderilir ve buharlaşıp yok olmasını sağlar.

Lokal anestezi verildiğinden hastanın klinikte yatmasına gerek duyulmaz. Aynı gün evine ve sosyal yaşamına dönebilir.

İşlem sonrasında reçeteye yazdığımız kremlerin kullanılması ve güneşten korunması durumunda hiçbir iz kalmadan benler tamamen yok olur.

Ben aldırma operasyonunda sağlık sektöründe lider olan kliniğimiz başarılı doktorları ve işini profesyonel bir şekilde yapan kadrosu ile her daim hizmetinizdedir. İletişim kanallarımızda yer alan telefon, mail ve canlı destek hattı üzerinden doktorlarımız ile iletişime geçebilir, aklınıza takılan tüm sorulara yanıt bulabilirsiniz.

Ben Tedavisi İle Hangi Bölüm İlgilenir?