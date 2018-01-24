Benleriniz kaşınıyorsa dikkat!

Medical Park İzmir Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı Dr. Onur Evren Yılmaz vücudumuzdaki benlerin kanaması ya da kaşıntı yapması durumunda mutlaka bir uzmana danışılması gerektiğini söyledi

Cildinde bene sahip olan kişilerin kendilerinin de bir takım kontroller yapabileceğini belirten Yılmaz, "Bunun için bazı kriterler var. Bunlardan bir tanesi, benin ortasından sanal bir çizgi çekerek ikiye böldüğümüzde iki yarım arasında bir simetri bozukluğu var mı buna bakabiliriz. Eğer herhangi bir asimetri varsa bu şüphelendiğimiz bir kriterdir." dedi. Ayrıca Yılmaz, benin içinde renk tonu farklılıklarının olması, çapının 6 mm'den büyük olması ve benin kaşıntı yapması durumunda da şüphelenilmesi gerektiğini kaydetti.



Bir benin iyi ya da kötü huylu olduğunun kesin tanısının ancak parçanın çıkartılarak patolojik incelemeye gönderilmesiyle mümkün olduğunu belirten Yılmaz, "Bunun yanında uzman bir hekim tarafından yapılan muayenede de benin karakteri hakkında fikir sahibi olunabilir." dedi. Ciltteki benin alınmasının herhangi bir sakıncası olmadığını söyleyen Yılmaz, "Tüm benler uygun yöntemlerle alınabilmektedir. Bu uygun yöntemler içinde cerrahi olarak çıkarılması, radyo frekans yöntemlerle alınması, soğutularak kriyoterapi dediğimiz yöntemlerle alınması ve uygun benlerde patolojiye gitmeyecekse yani emin olduğumuz benlerde lazer tedavisiyle çok iyi sonuçlar alınabilmektedir." dedi.



