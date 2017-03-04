Biçimli Göğüsler İçin Gögüs Büyütme Ameliyatı

Meme Büyütme Ameliyatı Nedir?



Meme büyütme amaçlı cerrahi müdahaleler, genel anestezi altında, plastik cerrahlarınca ameliyathanelerde uygulanan cerrahi operasyonlar meme büyütme ya da göğüs büyütme ameliyatı olarak adlandırılırlar. Bu operasyonlar esnasında süt üretme bezlerine ve süt kanallarına dokunulmaz. Bu nedenle doğum sonrası bebek emzirmeler için herhangi bir olumsuz sonuçlar ortaya çıkmaz. En başarılı göğüs büyütme ameliyatı müdahalelerini gerçekleştirecek nitelikte bir uzmanlığa ve deneyime sahip olan Dr. Kul, hastalarına hayalini kurdukları diri ve son derece biçimli göğüslere kavuşma olanağı sunuyor.



Ameliyat Öncesi Bilinmesi Gerekenler

- Göğüs büyütme ameliyatı olacak hastalar, ailelerinde kanser tedavisi görmüş kişiler bulunması durumunda konuyla ilgili olarak doktorlarını bilgilendirmelidirler.

- Daha önce bir cerrahi geçmişi varsa ve ilaç kullanıyorsa hasta bu konuda doktorunu mutlaka bilgilendirmelidir.

- Ameliyatı gerçekleştirecek olan Dr. Kul, koltuk altından yerleştirme metoduna başvurmaya karar vermiş ise hastanın koltuk altı tüylerini temizlemesi çok önemlidir.

- Meme büyütme ameliyatı öncesinde ultrason ve mamografi benzeri tetkikleri son bırakmamak gerekir.

- Ameliyat öncesi hastadan istenen kan tahlilleri ve anestezi doktorunun kontrolü mutlaka gerçekleştirmek ve son güne bırakmamak oldukça önemlidir.

- Anestezi kontrolü sonrasında soğuk algınlığı ve benzeri durumların yaşanması halinde bu durumun cerraha ve anestezi doktoruna bildirilmesi gerekir.

- Cerrahi müdahale öncesinde belli bir süre aç kalınması ve hiç bir şey yenmemiş olması gerekmektedir. Eğer ameliyat öncesi bir şey yenilmiş ise mutlaka durumu doktor ile paylaşmak gerekmektedir.



Meme Büyütme Ameliyatı Sonrası



Meme büyütme cerrahi müdahalesi sonrasında uygulamayı gerçekleştiren doktor hastasını, ameliyattan ne kadar süre sonra kollarını zorlayabileceği konusunda bilgilendirir. Ameliyattan 3 ila 4 günlük kadar bir süreç boyunca kolların zorlanmaması önemlidir. Ameliyat sonrası 3-4 günlük bir istirahat dönemi vardır. Operasyon sonrası hastalarda 6. ve 12. aylar arasında hissizlik durumlarının ortaya çıkması normal bir süreçtir. Göğüs içine uygulanan protezler istenilen zamanda çıkarılabilirler ve çıkarma işlemi sonrasında meme eski haline dönmektedir.

Ameliyat sonrası sporcu sutyeni giydirilir ve bu sutyenin kullanılacağı süreç hakkında doktor bilgi verir. Operasyonun 3 ila 4 gün sonrasında banyo yapılabilmektedir. Ameliyatın 6 ila 8 hafta sonrasında ağır spor aktiviteleri gerçekleştirilebilir. Cerrahi müdahale sonrası göğüsler ilk iki hafta boyunca göğüsler normalden daha büyük olurlar.