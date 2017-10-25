Bilim insanları yatak odasına koyulabilecek bitkileri açıkladı

NASA bilim insanları, soğuk algınlığı, stres, uykusuzluk gibi sıkıntıların üstesinden gelmek için yatak odasına koyabileceğiniz bitkileri belirledi

Bilim insanları bitkileri yatak odanıza koyarak stres, kaygı, uykusuzluk gibi sorunların üstesinden gelebilineceğini belirtti.



Bilim insanları, yatak odasına koyabileceğiniz bitkileri de belirledi.



1- Areca Palm: Havanın nemlendirilmesi, sinüs problemi yaşayanlar, soğuk algınlığı olanlar için öneriliyor. Bu bitkinin nefes alımını kolaylaştırdığı belirtildi.







2- Aloe Vera: Gece boyunca oksijen salgılayan aloe vera yatak odası için en uygun bitkilerden biri. Bu bitki sayesinde odanızdaki havayı temizleyebilirsiniz







3- English Ivy: Bilim insanları bu bitkinin havadaki küfün yüzde 78'ini sadece 12 saat içinde ortadan kaldırabildiğini söylüyor.





4- Cüce hurma palmiyesi: Bu bitki kapalı havadaki kirliliği temizleme özelliğine sahiptir.





5 Boston Fern: Bu bitki de hava temizleme konusunda tescilli. Nasa'nın 50 hava temizleyici listesinde 9. sırada yer alıyor.





6. Örümcek bitkisi: Bu bitki hücresi süper hızlı büyür ve sadece iki gün içinde yatak odasındaki havadan toksinlerin yüzde 90'ını kaldırabilir. Toz alerjisi olan insanlar için özellikle harika.







7. Ağlayan incir: Bu bitki örtüsü, halıdan ve formaldehit, benzen ve trikloroetilen gibi mobilyalardan yayılan kirleticilerin atılmasında en iyisidir.

