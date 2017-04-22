Bilinçsizce diş beyazlatmak kalıcı zararlara neden olabilir

Dt. Recep Eşkar, 'Beyazlatma işleminde 'hidrojen peroksit' kullanılıyor ve bu madde hekim kontrolünde, belirli dozlarla uygulandığında beyazlatma işleminin bir zararı olmuyor. Kullanılan ürünün içeriği ve dozunun ayarlanması çok önemli olduğundan dolayı beyazlatma işleminin kesinlikle hekim kontrolü ve gözetiminde yapılması gerekir' dedi

Dt. Recep Eşkar, piyasada satılan diş beyazlatıcı ürünlerin ya da ev ortamında kullanılan beyazlatıcı jellerin birçok olumsuzluğu beraberinde getirdiğini belirterek, diş beyazlatma işleminin mutlaka hekim kontrolünde yapılması gerektiğini vurguladı. Dt. Eşkar, 'Hekim kontrolünde olmayan, eczaneden alınan ürünlerle bilinçsizce yapılan beyazlatmalar, diş çekilmeleri, kalıcı diş hassasiyetleri, dişin dış yüzeyinin bozulması ve mine çatlakları gibi dişlerde kalıcı zararlara neden olabilir' dedi.



2-3 seans sürebilir



Eşkar, dişlerin yapısındaki renklenmelerin veya koyu renkli dişlerin daha estetik bir görüntü vermek amacıyla beyazlatılması işleminin 'Bleaching' olarak adlandırıldığı bilgisini paylaştı. Eşkar, söz konusu işlemin, daimi dişlerin ağız içinde konumlanmasıyla birlikte her yaştan hastaya uygulanabilir bir yöntem olduğuna işaret ederek, diş beyazlatmanın aşınma-kırık-çatlak ve çürük olan dişlerin mutlaka tedavi edildikten sonra yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Antibiyotik kullanımına bağlı olan renkleşmelerde, beyazlatma işleminin etkisinin sınırlı olduğunu ifade eden Eşkar, şunları kaydetti: Bu gibi durumlarda işlem 2-3 seans sürdürülebilir. Beyazlatma işlemi bittikten sonra, dişlerin tekrar eski haline dönmemesi için 1 hafta boyunca sigara, çay ve renkli içecekler tüketilmemeli. Bunlara dikkat edilirse ve sonrasında da azaltmaya gidilirse beyazlatma işlemi 2-3 yıl kalıcılık sağlayacaktır.



Hekim kontrolünde olmayan beyazlatmalar kalıcı zararlara neden olabilir



Beyazlatma işleminde 'hidrojen peroksit' kullanıldığını ve bu maddenin hekim kontrolünde, belirli dozlarla uygulandığında beyazlatma işleminin bir zararı olmadığını bildiren Eşkar, şu açıklamalarda bulundu: Kullanılan ürünün içeriği ve dozunun ayarlanması çok önemli olduğundan dolayı beyazlatma işleminin kesinlikle hekim kontrolü ve gözetiminde yapılması gerekir. Ancak hekim kontrolünde olmayan, eczaneden alınan ürünlerle bilinçsizce yapılan beyazlatmalar, diş çekilmeleri, kalıcı diş hassasiyetleri, dişin dış yüzeyinin bozulması ve mine çatlakları gibi dişlerde kalıcı zararlara neden olabilir.



Eşkar, beyaz dişlere sahip olabilmek için şu önerilerde bulundu: Her geçen gün çileğin yeni bir faydası karşımıza çıkıyor. Çileğin dişleri beyazlattığı sonucu da araştırmalar arasında. Ayrıca fazla miktarda olmamak kaydıyla çileği çikolataya batırarak da yiyebilirsiniz. Şaşırtıcı ama gerçek. Çünkü çikolata da antibakteriyel özellik taşıyor.

Kalsiyumun dişlere faydası yıllardır bilinen bir gerçek. Yemeklerden sonra ufak bir parça peynir yemenin diş minerallerini güçlendirdiğini ortaya koyan araştırmalar var. Peynirden hoşlanmıyorsanız bir miktar süt ve yoğurt da yemeklerden sonra tercih edilebilir. Elma, havuç ve ayva gibi sert meyveleri doğramadan, kabuğuyla yiyin. Bu sert meyveler doğal diş fırçası gibidir. Dişe hiçbir zarar vermeden beyazlamasına yardımcı olur.



Kullanmanız gerekenler kadar kullanmamanız gerekenler de önemli. Limon ve sirkenin dişleri beyazlatmada kullanılması son derece yanlış. Asitli olduklarından ikisi de dişlere büyük zarar verebilir. Halk arasında yaygın olarak bilinen bir diş temizleyicisi: Karbonat. Uzun vadede ideal diş beyazlatıcısı olmasa da kısa vadeli olarak tercih edilebilecek bir beyazlatıcı.