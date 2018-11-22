Bipolar Bozukluk Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Bipolar bozukluk, psikiyatrik hastalıklardan biridir. Birden fazla isme sahip olan bu hastalık iki uçlu duygudurum bozukluğu, bipolar afektif bozukluk, manik depresif bozukluk, manik atak veya manik depresyon olarak da bilinebilir

Bipolar bozukluk, psikiyatrik hastalıklardan biridir. Birden fazla isme sahip olan bu hastalık iki uçlu duygudurum bozukluğu, bipolar afektif bozukluk, manik depresif bozukluk, manik atak veya manik depresyon olarak da bilinebilir. Bipolar bozukluk yaşayan hastalar sık sık duygu değişikliği yaşarlar. Bu durum çevrelerine ve kariyerlerine de olumsuz olarak yansıdığı için sorun yaşatabilir. Bipolar bozukluk yaşayan hastaların bazen de davranışları gayet normal olabilir. Bu hastalık zaman zaman artabildiği gibi sessizliğe de bürünebilir. Kişi de buna bağlı olarak çok enerjik, konuşkan ve hareketli bir ruh halinden, karamsar, sessiz, iletişim kurmakta zorlanan bir bireye dönüşebilir. Kısacası bipolar bozukluğu olan kişilerin ruh hali çok yükseler de olurken birden dibe vurabilir.

Bipolar Bozukluk Belirtileri

Bipolar bozukluk hastalığı belirtilerin fark edilmesi erken müdahale açısından büyük kolaylık sağlayacaktır. Aile bireylerine ve arkadaşlarınıza belirtileri anlatarak, onların da fark etmesi sağlanabilir. Özellikle de mevsim geçişlerinde hastayı gözlemlemek çok önemlidir. Hastanın uyuşturucu madde veya tüketiminden uzak durması gerekir. Gece uykusu mutlaka aksamamalı ve uyku belirli bir düzende olmalıdır. Hasta eğer taşkınlaşmaya başlarsa, ailesine veya doktora ulaşmakta fayda vardır. Özellikle de mevsim geçişlerinde bipolar hastaların enerjik, hareketli ve çok fazla doğru düşünmeyen bir döneme girildiği bilindiği için bu dönemde hastayı kredi kartlarından, araba kullanmakta, yeni tanıştığı zararlı ortamlardan uzak tutmakta fayda vardır.

Bipolar Bozukluk Seviyesinin Arttığı Zamanda Hasta Tutumları

Bipolar Bozukluğun arttığı dönemlerde hastada bir takım etkiler meydana gelir. Bu etkiler arasında en çok bilineni,

-Çok sayıda düşüncenin zihinde aynı anda olması. Hasta bir konu hakkında konuşurken aniden başka bir konudan bahseder.

-Az uyuma ve uyumak istememe

-Aşırı konuşmak

-Etraftaki kişileri rahatsız edecek davranışlar sergilemek

-Kolay bir şekilde heyecanlanmak

-Neden yokken huzursuz hissetmek

-Çok ve düşünmeden para harcamak



Bipolar Bozukluk Koruyucu Tedavi Yöntemleri Bipolar bozukluğunun tedavisinde hastalığın psikolojik olarak tedavisi kadar, hastanın kendi tutumları ile de hastalığı tedavi etmek mümkün olmaktadır. Özellikle de hastanın yeniden hastalanmaması için koruyucu tedavi yöntemlerinin de planlanması gerekir. Aşağıda yer alan öneriler dâhilinde hareket eden hastalar bipolar bozukluk tedavi sürecinde kendilerine de yardımcı olmuş olacaklardır.

-Uyku düzeninize çok önem verin, düzenli uyuyun

-Aile bireyleri, eşiniz veya arkadaşlarınız ile rahatsızlığınızı çekinmeden paylaşın

-Evde ve işte stresten uzak durun, stresli işler yapmayın

-Alkol tüketimini azaltın veya hiç tüketmeyin

-Uyuşturucudan uzak durun

-Düzenli olarak egzersiz yapmaya özen gösterin

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