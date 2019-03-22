Bireysel Terapiler Sayesinde Ruhunuzu İyileştirin

Bireysel terapilerde amaç kişinin iç sancılarını hafifletmek ve somatik tepkileri, davranışları hafifletmektir.

Psikoterapistle birebir yapılan terapiler, terapi çeşitleri içerisinde en yaygın olan yöntemdir. Bahçelievler psikiyatrist ve psikolog danışmanlık merkezlerinde bulabileceğiniz bireysel terapiler farklı zorlukların üstesinden gelmek için bir çözüm sunabilir.

Bireysel Terapilerin Hedefleri Nelerdir?

Bireysel terapiler duygusal problemlerle başa çıkmak için uygulanabileceği gibi davranış ve tutum değişikliği sağlamak için de uygulanabilir. Kişinin eşi ve ailesiyle olan ilişkilerini düzenlemek için alabileceği terapiler aynı zamanda psikolojik hastalıkları yok etmek, öz farkındalığı arttırmak için de kullanılabilir.

Bahçelievler psikolog ve psikiyatrist danışmanlık merkezlerinde alabileceğiniz bireysel terapiler özel ilgi ve yoğun çalışma isteyen danışanların tercihi olacaktır. Bu sayede depresyon , panik atak gibi problemlerin üstesinden gelebilecek olan danışanlar seanslara ve ilerlemeye bağlı olarak daha sağlıklı bir hayata adım atacaktır.

Bireysel terapilere ilk kez gidecek olan danışanların çoğu korku ve endişe hissini yaşar. İstediğiniz her konu hakkında konuşabileceğiniz bir alan yaratan Bahçelievler psikiyatrist ve psikolog danışmanlık merkezleri terapi sürecinde ihtiyaçları sizin belirlemenizi sağlayacaktır. İster aileniz, isterseniz işiniz, ilişkiniz ya da varoluşsal sancılarınız hakkında konuşabilir, destek alabilirsiniz.

Sınav kaygısı, sosyal fobi gibi kimi korku ve endişeler için de alınabilecek terapilerden çoğu hasta olumlu ayrılacaktır. Psikoterapi güçlü bir çalışmadır ve danışmanı harekete geçirir.

Terapilerin Avantajları Nelerdir?

Danışanlar psikoterapiler sayesinde kendisini daha özgürce ifade etme şansı elde eder. Takıntı , panik atak gibi problemleri de önleyecek olan bu terapiler daha sağlıklı bir ruha ve sosyal hayata sahip olmayı da sağlar.

Bahçelievler psikolog ve psikiyatrist danışmanlık merkezlerinde alacağınız terapiler sayesinde kişi hayatına dair daha kontrollü olacak ve farkındalığı da artmış olacaktır. Bireysel ve kişilerarası çatışmaları çözen psikoterapiler kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır.