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    • Birinin kulağından arı, birinin kulağından kene çıktı!

    Antalya'da hastaneye başvuran iki kişiden birinin kulağından canlı kene, diğerinden arı çıktı

    24 Eylül 2016 Cumartesi 10:21
    Birinin kulağından arı, birinin kulağından kene çıktı!
    İlginç olaylar, Serik İlçesi Devlet Hastanesi'nde yaşandı. Kulak ağrısı şikayeti ile hastanenin Kulak Burun Boğaz (KBB) polikliniğine giden 64 yaşındaki Fatma Türker'in yapılan muayenesinde, kulak zarına yakın bir bölgeye kene yapıştığı tespit edildi. KBB Uzmanı Op. Dr. Mustafa Altıntaş, kulak içerisinde sık karşılaşmadıkları keneyi görünce büyük şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.



    Serik'te hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan hastanın 2- 3 gün önce özel bir sağlık kuruluşuna kulak ağrısı şikayeti ile başvurduğunu söyleyen Op. Dr. Altıntaş, "Gittiği doktor, kulağında iltihap olduğunu söylemiş. Kendisine ilaç vererek evine göndermiş. Tabi hastanın şikayetleri geçmeyince bu kez bize geldi. Yaptığımız muayenede kenenin kulak içine yapıştığını ve hala canlı olduğunu gördük. Özel bir teknikle kenenin tam ağzını yakalayarak, kulaktan çıkardık. Bölgede keneden kalma herhangi bir parça kalmamasına özellikle dikkat ettik" diye konuştu.



    Aynı hastanenin yine KBB polikliniğine kulak ağrısı ve tıkanıklığı ile başvuran 39 yaşındaki Adil Yılmaz'ın kulağında ise arı olduğu görüldü. Op. Dr. Mustafa Altıntaş, arının sokması nedeniyle hastanın dış kulak yolunun şiştiği ve arının kulak içinde sıkıştığını belirledi. Ameliyathanede endoskopik kamera yöntemiyle bir saate yakın uğraşın ardından kulağındaki arı çıkartılan hasta, bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Kulak, Kulak Arı, Kulak Kene

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