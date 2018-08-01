Biyotin İle Saç Dökülmelerinin Önüne Geçmek Mümkün

Saçlarda birçok etken dökülme nedeni olabilir. Sorunların kaynağına odaklanarak ve doğru ürün kullanımı ile etkili çözümler bulmak mümkün.

Saçlarda birçok etken dökülme nedeni olabilir. Sorunların kaynağına odaklanarak ve doğru ürün kullanımı ile etkili çözümler bulmak mümkün.

Biyotin Nedir?

B7 vitamini olarak da bilinen biyotin, Bioblas şampuanlarında da yer alan bir vitamin olarak karşımıza çıkıyor. B kompleksi olması yanında suda kolay şekilde çözülmesi ile de biliniyor. Biotin tırnak ve saç yapısında doğrudan etkiye sahip bir özellikte. Bu nedenle gelişime de katkısı olduğu biliniyor. Zaten maddenin saç bakım ürünlerinde sık şekilde görülmesinin nedeni de bu. Fakat sadece saçlarda değil birçok sorunun da önüne geçebiliyor. Eksikliği olması halinde iç organların birçok bölümüne olumsuz etki yaratabiliyor.

Biyotin Eksikliğinde Ne Olur

Vücutta biyotin yetersizliği olması halinde şu tür belirtileri görmek mümkün: Depresyon ve yorgunluk hissi ruhsal açıdan etkileri. Ayrıca kansızlık, mide bulantısı, yemek yeme istememe, ciltte bazı sorunlar, saçlarda dökülmeler gibi etkenler görülebiliyor. Ayrıca saç yapısında aşırı yağlanma ve kepeklenme gibi sorunlara da neden olabiliyor. Biyotin insan sağlığına birçok açıdan fayda sağlıyor:

Saç yapısını olduğundan daha güçlü hale getirir. Bu nedenle rutin şekilde kullanılabilir.

Saçlarda yaş, genetik etkenler ya da diğer nedenlerle görülen dökülmeleri azaltır, geciktirir.

Saçların köklere daha sıkı tutunmasını sağlar. Bu nedenle köklerden iyi beslenen saçlar dökülmez ve daha güçlü sağlıklı görünür.

Saçın olağan uzama miktarını ortalama % 30 oranında çoğaltır.

Saç yapısındaki çatallı ve kırık görüntünün önüne geçer. Bu şekilde sağlıklı saçların daha iyi uzamasını sağlar.

Klorlu su, güneş ışınları gibi zararlı birçok etkene karşı güçlü bir koruma sağlar.

Tırnak yapısında da belirgin iyileşme sağlar. Yumuşamaların önüne geçer, kırılmaları engeller, soluk tırnak renklerini giderir. Ayrıca tabakalar halinde olan tırnakların ayrılmalarını yok eder. Deri yapısındaki dermatiti düzenlemesi ile bilinir. Yaşlılık nedeniyle görülen kırışmaları azaltır. Biyotin faydaları sayesinde saçların dökülmesine karşı önlem alınıyor.

Doğru Ürün Nasıl Bulunabilir?

Saç yapısına ciddi oranda katkısı olan biyotin, Bioblas şampuanlarında yer alıyor ve saçlarınıza uzun vadede önemli katkılar sağlıyor. Doğru ürünü bulmak için bu noktada bazı detaylara önem vermek gerekiyor. Örneğin kendi saç tipinizin ne olduğunu bilerek işe başlayabilirsiniz. Çünkü saç tipini bilmemek sonradan kullanılan ürünün yanlış sonuç vermesine neden olabiliyor. ayrıca hangi sorun varsa buna yönelik ürünü almanız gerekiyor. Kepekleriniz yoğunsa kepek sorunu için ürün seçmeniz gerekiyor. Aynı şekilde boya ve şekillendiriciler nedeniyle yıpranan, zayıf telli saçlar için de buna yönelik çözüm sağlayan ürüne yönelmek gerekiyor. Saç dökülmesi sorunu da en sık yaşanan problemlerden biri olduğundan buna göre ürünler alabiliyor ve çöüm sağlayabiliyorsunuz.

Saç Dökülmelerini Engellemek İçin Neler Yapmalı

Biotin vitamini içeren doğru ürünü bulduğunuzu düşünüyorsanızbu ürünü düzenli kullanarak artı sağlamanız mümkün hale gelir. Ancak günlük hayatınızda dökülmeleri engelleyen başka önerilere de bakmak gerekiyor. Çünkü eğer diğer önlemler dikkate alınmaz ve ısrarla yanlış uygulamalar yapılırsa kullanılan ürünün bir anlamı olmayabiliyor. Saçlarınıza çok sık yüksek ısı kullanmamak gerektiğini ve boyama işlemlerini de sınırlı yapmak gerektiğini bu noktada belirtmek kritik bir konu. Yani olabildiğince dışarıdan az müdahale gerekiyor. Bu şekilde köklerinizin daha iyi beslenmesini sağlamak mümkündür.