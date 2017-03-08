Böbreğini verdi, iki çocuk daha doğurdu

İzmir'de 5 yıl önce, bebeği henüz 7 aylıkken ağabeyi 50 yaşındaki Süleyman Şahin'e bir böbreğini veren 43 yaşındaki Aysel Eskit, kısa sürede normal yaşamına döndüğü gibi arka arkaya iki çocuk daha doğurdu. Eskit, hem ağabeyine can aşısı olmanın hem de eşi Özgür ve üç çocuğuyla büyük bir aile olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.