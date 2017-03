Böbreğini verdi, iki çocuk daha doğurdu

İzmir'de 5 yıl önce, bebeği henüz 7 aylıkken ağabeyi 50 yaşındaki Süleyman Şahin'e bir böbreğini veren 43 yaşındaki Aysel Eskit, kısa sürede normal yaşamına döndüğü gibi arka arkaya iki çocuk daha doğurdu. Eskit, hem ağabeyine can aşısı olmanın hem de eşi Özgür ve üç çocuğuyla büyük bir aile olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.



"HİÇ ENDİŞE DUYMADIM"



VERİCİNİN İYİ SEÇİMİ ÖNEMLİ

İzmirli 2 çocuk babası, elektrik tesisatçısı Süleyman Şahin yaklaşık 6 yıl önce ciddi bir sağlık sorunu yokken böbrek nakli olması gerektiğini öğrendi. Şahin'e yeniden hayat vermek için 7 kardeşi ve 5 eniştesi gönüllü oldu. Donör açısından oldukça şanslı olan Şahin, doktorunun önerisi üzerine nakil için İzmir Kent Hastanesi'ne başvurdu. Henüz loğusa sayılan, 7 aylık Can Toprak adında bir oğlu bulunan ailenin en küçüğü Aysel Eskit, en uygun donör olarak 17 Ekim 2012'de ağabeyi ile birlikte ameliyat masasına yattı. Nakil Opr. Dr. Işık Özgü, Opr. Dr. Uğur Saraçoğlu ve Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok'tan oluşan ekip tarafından gerçekleştirildi. İki kardeş kısa sürede sağlıkla taburcu edildi. İkisi de kısa sürede normal yaşamlarına geri döndü.İki kardeş 9 Mart Dünya Böbrek Günü öncesinde doktorları Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok'a sürpriz bir ziyarette bulundu. Aysel Eskit, ziyarete nakil öncesi doğan oğlu 5 yaşındaki Can Toprak ve nakil sonrası doğan diğer oğulları 3.5 yaşındaki Deniz Mert ve 14 aylık Ekin Kemal ile birlikte gelirken, böbrek vericisi olacak hasta yakınlarına da önemli mesajlar verdi. Eskit, "Ağabeyim için çok üzülüyorduk, onun da iki çocuğu vardı. Benim de bebeğim 7 aylıktı ama ağabeyimin sağlığı çok önemliydi, çocuğuma zaten bakabilirim diye düşündüm. Nakil sonrasında doktoruma evlat sahibi olabilir miyim diye danıştığımda 'Tabii ki' dediler. Nakilden 6 ay sonra bir çocuğum olacağını öğrendim, doğurdum, gayet sağlıklıydı. İlk çocuğumu doğurduğumdan farklı bir şey yaşamadım. Sağlık sorunu yaşamayınca üçünçü çocuğu istedik. Ben de ağabeyim de çok iyiyiz, herkes yaşadığımız şeye şaşırıyor. Ameliyat süreci dışında hayatımda hiçbir değişim olmadı eski hayatıma döndüm. Donör olmak endişe duyulacak bir şey değil. Canınızdan birinin yok olacağını düşünmek daha acı verici. Buna kendimi en güzel örnek olarak gösterebilirim. Nakil sonrası eski hayatıma döndüm, üstelik üç çocuğumla" diye konuştu.Öte yandan kız kardeşinden nakledilen böbrek ile hiç diyalize girmeden ikinci hayata başlayan Süleyman Şahin, "Kardeşime minnettarım. Nakilden sonra iki çocuk dünyaya getirdi, aklımda hiç tereddüt de kalmadı" dedi.Hastanenin Böbrek Nakli ekibinden Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok, Türkiye'de böbrek yetmezliğinin giderek artan bir sorun haline geldiğini söyledi. Şu an sadece diyalize girip böbrek yetmezliğinden son dönemde olan 60 bin hasta bulunduğunu, erken evredeki hasta sayısının çok daha fazla olduğunu belirten Doç. Dr. Ok, "Hastalar için böbrek nakli en önemli çözüm. Ancak herkese yetecek kadar kadavra organ bulunamadığı için canlı verici önem kazanıyor. Tabii bizim için vericinin sağlığı çok önemli. Böbrek hastasını tedavi etmeye çalışırken, tamamen sağlıklı birinden böbrek aldığımız için onun hayatını sürdürebilmesi önemli bir nokta. Vericinin en iyi şekilde değerlendirilmesi çok önemli. İyi kriterlerle seçildiği zaman vericinin hayatında hiçbir değişikliğe neden olmuyor böbrek vermek. İşlerini sürdürmek, eğitimlerini tamamlamak, ya da aile hayatına devam etme noktasında normal insan gibi yaşamlarına dönüyorlar. Aysel hanımın 7 aylık bebeği vardı ağabeyine böbrek verdiğinde. Sonra normal yaşama döndü. İki çocuğu daha oldu. Biz vericilere bunların olabileceğini anlatıyoruz. Aysel hanım iyi bir örnek" diye konuştu.