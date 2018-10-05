Böbrek taşına karşı bol su tüketin

Halk arasında böbrek taşı olarak bilinen üriner sistem taş hastalığı, özellikle beslenme, yetersiz sıvı alımı, yaşam tarzı ve çevresel etkenlerdeki bozulmalarla birlikte daha sık görülüyor

Özel İzmir Egepol Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Muharrem Baturu, taş hastalığının toplumumuzda sık rastlanan bir sağlık sorunu olduğunu ve böbrek, idrar kanalı ya da idrar torbasında oluştuğunu belirtti.

Taşların %70-80'inin kendiliğinden düşme eğiliminde olduğunu, %20-30'unun ise tıbbi müdahale gerektirdiğini ifade eden Üroloji Uzmanı Dr. Muharrem Baturu, "Böbrek taşı oluşumu tek seferlik bir olay değildir. Tekrarlama riski ailesinde taş hastalığı öyküsü olanlarda, daha önce taş düşüren hastalarda artmaktadır. İlk taş atağından sonra 5 yıl içinde %50 tekrarlama gözlenmektedir. Taş hastalığı şiddetli böğür ağrısı, kasık ağrısı, bulantı, kusma vagina/penis ucu veya testiste ağrı şikayetiyle başvuran hastalarda tespit edildiği gibi bugüne kadar hiçbir şikayeti olmayıp kontrol amacıyla ya da farklı nedenlerle yapılan incelemelerde de tespit edilebilmektedir. Bu konuda mutlaka bir uzman hekime başvurun" diye konuştu.



Tanı ve tedavi

Kolik ağrının nedenini bulmak için hastanın hikayesi dinlendikten sonra yapılan fizik muayene ile genellikle ürolojik olmayan rahatsızlıkların ayırt edildiğini kaydeden Dr. Baturu, karın muayenesinde apandisit, pelvik muayene ile dış gebelik, kasık muayenesi ile fıtık ve yumurtalık hastalıklarının belirlenebildiğini söyledi. Dr. Baturu, "Hastalara daha sonra yapılacak olan idrar analiziyle, kan tetkikleri, Ultrasonografi, Tomografi, DÜSG, IVP gibi görüntüleme yöntemleri de başvurulabilecek tetkikler arasında yer almaktadır. Taşın kendiliğinden düşmesinde taşın şekli, boyutu ve kişinin idrar yollarının yapısal özellikleri önemli rol oynar. Genellikle boyutu 6 mm' den küçük olan taşlar herhangi bir müdahale yapılmadan düşebilirken 7 mm'den daha geniş çaplı taşı olan hastalar çoğunlukla tıbbi yardıma ihtiyaç duyarlar. Ateşin eşlik ettiği üriner enfeksiyon, idrar yapamama, böbrek fonksiyon bozukluğu gibi durumlarda taşa vakit kaybetmeden müdahale etmek gerekir. Ağrı atakları sırasında aşırı mide bulantısı ve kusma nedeniyle ağızdan beslenemeyen, sıvı alamayan, genel durumu bozuk, yaşlı ve ciddi ağrı yaşayan hastalar hastaneye yatırılarak gözlem altında tutulması gerekebilir" ifadelerini kullandı.

Beslenmeye dikkat

Değişik taş tiplerine değişik diyet önerilerinde bulunulabildiğini ve hepsinin ortak noktasının yeterli sıvı alımı olduğunu vurgulayan Dr. Muharrem Baturu, şunları söyledi: "Sıvı alımı kristallerin derişimini azaltır ve idrar yollarının yıkanmasını sağlar. Genellikle günlük 2, 2 buçuk litre sıvı alımı önerilir. Asitli içecekler yerine su tercih edilmelidir. Bunun yanısıra, taş oluşumunun önüne geçmek için tuz tüketimi azaltılmalı, asitli içeçeklerden uzak durulmalı, diyette süt ve süt ürünlerinin tüketilmeli, kuruyemiş ve hayvansal gıda ağırlıklı beslenme de azaltılmalıdır.