Böbrekler kaşıntı ile sinyal veriyor

Aşırı tuz tüketimine dikkat çeken uzmanlar böbrekleri korumak için günde 5-6 gramın üzerinde tuz tüketmemek gerektiğini ifade ediyor. Kronik böbrek yetmezliği hakkında önemli bilgiler veren Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Mahmut Altındal, kaşıntının da bu hastalığın habercisi olduğunu ifade etti.

Aşırı miktardaki tuz tüketimi, vücuda farklı birçok konuda zarar veriyor. Tuz tüketiminin özellikle damar sertliğine ve hipertansiyona sebep olduğunu ifade eden Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Mahmut Altındal, hipertansiyonun da yıllar içerisinde böbrek hasarına yol açtığını söyledi. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'nin tuz tüketiminde dünyada 1'inci sırada olduğunu kaydeden Doç. Dr. Mahmut Altındal, Türkiye'de her 8-10 kişiden birinde ise kronik börek hastalığı görüldüğüne dikkat çekti.

8 milyon hasta

Kronik böbrek hastalığının belirtilerini sık idrara çıkma, yorgunluk, halsizlik, bulantı ve kaşınma olarak tanımlayan Doç. Dr. Mahmut Altındal, "Pek çok kişinin farkında olmadığı, kronik böbrek hastalığı 3 aydan uzun süre böbreklerin süzme fonksiyonunun azalması veya böbrekten kronik hasar belirteçlerinin pozitif olması demektir. Örneğin kişinin 3 aydan uzun süre böbreğin süzme fonksiyonu yüzde 60'ın altına indiyse ve/veya kan ve protein kaçağı varsa, kişi kronik böbrek hastası olarak tanımlanır. Ülkemizde yaklaşık olarak 8-9 milyon civarında kronik böbrek hastası mevcuttur. Yalnız birçok kişi kronik böbrek hastası olduğunun farkında değildir. Kronik böbrek hastalığı 5 evrede incelenir. Böbreğin süzme fonksiyonu yüzde 30'un altına inmediği zaman 4'üncü ve 5'inci evreden önce hastalığın belirtileri çok sinsidir. Bu nedenle birçok hasta durumun farkında değildir" dedi.

İdrar rengi haberci

Kronik börek hastalığı geliştikten sonra hastalığın sebebine yönelik çeşitli tedavi yöntemlerine başvurulduğunu dile getiren Doç. Dr. Altındal, "Kronik böbrek hastalığı ilerleyici bir hastalıktır. Erken dönemde yakalandığında ilerlemesi yavaşlatılabilir veya durdurulabilir. Çok su içilmediği halde gece sık idrara çıkma, efor kapasitesinde azalma, halsizlik, dikkat kaybı, köpüklü veya çay renginde idrar, ilerleyen dönemde bulantı, kusma ve kaşıntı kronik böbrek hastalığının belirtilerindendir. Böbrekler su-tuz dengesini ayarlama dışında kan yapımında da çok ciddi rolü olan organlardır. Bu nedenle kronik böbrek hastalığında son dönemde genelde kansızlık da görülür. Bu belirtilerle karşılaşıldığında mutlaka doktora başvurulmalıdır" diye konuştu.

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kronik böbrek hastalığının en büyük sebebi diyabet ve hipertansiyondur" diyen Altındal, "Diyabet ve hipertansiyon genellikle fazla kilolu kişilerde görülür. Aşırı tuz tüketimi, aşırı şekerli gıdalarla beslenme, kilo alma, aktivite azlığı gibi alışkanlıklar; diyabet ve hipertansiyon görülme sıklığını artırmakla beraber kronik böbrek hastalığı riskine de yol açar. Bunların dışında 'glomerülonefrit' denilen hastalıklar, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, genetik hastalıklar, böbreğin tıkayıcı hastalıkları ve romatizmal hastalıklar da kronik böbrek hastalıklarına sebep olabilir" ifadelerini kullandı.