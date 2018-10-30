Bol bol zıplayın çünkü...

Kemik erimesi; akrabalarında kemik erimesi olan, zayıf vücut tipine sahip, açık renk tenli, hareketsiz yaşam süren ve erken menopoza giren kişilerde sıkça görülüyor. Sigara, aşırı alkol ve kafein tüketiminin de kemik erimesi riskini artırdığını belirten uzmanlar, menopoz öncesi dönemde yapılan zıplama egzersizlerinin, menopozda meydana gelebilecek kalça kırığını riskini azalttığının altını çizdi

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Defne Kaya, kemik erimesi (osteoporoz) hakkında önemli bilgiler verdi.

“Osteoporoz, yani kemik erimesi, kemiğin eriyip gitmesi değil, kemik kütlesinde azalma ve kemik yapısının zayıflaması sonucunda, kemik kırılganlığında ve kırık ihtimalinde artışla kendini gösteren sinsi bir iskelet hastalığıdır” diyen Prof. Dr. Kaya, menopoz dönemi öncesinde yapılan egzersizlerin önemine dikkat çekti.

Kuvvetlendirme ve germe egzersizleri, kemik erimesi riskini azaltıyor

“Akrabalarında kemik erimesi olan, zayıf vücut tipine sahip, açık renk tenli kişiler ile hareketsiz yaşam süren ve erken menopoza giren kişilerde osteoporoz sıkça görülür” diyen Prof. Dr. Defne Kaya, “Düşük kalsiyum alımı, sigara kullanımı, aşırı alkol ve kafein tüketimi, kortizon ve tiroid ilaçlarının kullanımı da kemik erimesi riskini artırmaktadır. Duruşu düzelten kuvvetlendirme ve germe egzersizleri, kalsiyum alımı, kaliteli uyku, iyi beslenme önerilen koruyucu yaklaşımlarındandır” dedi.

Prof. Dr. Defne Kaya, “Menopozla birlikte azalan östrojen seviyesinin olumsuz etkilerinden birisi de kemik erimesidir. Kemik erimesi, 50 yaşından sonra %50 oranında kırık riski oluşturmaktadır. Kalça kırığı, osteoporozda en sık görülen kırık tipidir. Kalça kırığı ise ağır cerrahilerden ölüme kadar ilerleyen bir sürece neden olmaktadır” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sizlerle güzel bir bilimsel çalışmanın sonucunu paylaşmak isterim. Menopoz öncesi dönemde yapacağınız zıplama egzersizleri ile kalça kemiğinizin kemik yoğunluğunu arttırabilir, menopozda kırık riskini azaltabilirsiniz. Kalça ve bel bölgesinde sürekli ağrı hissedenlerin, bu egzersizleri özelikle fizyoterapistine danışarak yapmasını öneriyorum.

Zıplamak, kalça kemiği yoğunluğunu artırıyor!



5 cm kalınlığındaki halının üzerine çıkın. Ayağınızın kaymayacağı ve güvenli bir yerde bu egzersizi yaptığınıza emin olun. Ayağınızın kaymasına neden olacak çorap, ayakkabı ve terlik kullanmayın. Dik olarak yapabildiğiniz kadar yukarıya zıplayın. Her zıplamanızın arasında 30 saniye halının üzerinde bekleyerek dinlenin. Bunu günde iki kez, her yaptığınızda da 10 ilâ 20 kez tekrarlarsanız, 8 hafta içinde kalça kemiğinizin yoğunluğunu artırabilirsiniz. Bu sıçrama egzersizlerine 16 hafta devam ederseniz kemik yoğunluğunun artışını neredeyse ikiye katlarsınız.

Menopoza girmeden yaşam tarzı değişikliği yaparak menopozu daha sağlıklı ve konforlu geçirebilirsiniz. Hem menopoz öncesi hem de menopoz süresince fizyoterapistinizin vereceği farklı egzersiz reçeteleri ile kas-iskelet sisteminizi güçlendirin.”