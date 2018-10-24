Boncuk Ağda ve Özellikleri

Vücudun herhangi bir bölgesinde ortaya çıkan istenmeyen tüyleri gidermek amacıyla kullanılan Epiwax ağda yapmanın en kolay ve acısız yolu olarak ifade edilir

Epiwax ağdanın en sevilen özelliği soyulabilir nitelikte olmasıdır. Bu ağda tüylerin olduğu bölgeye sürüldükten sonra birkaç dakika beklenir ve katılaşıp soyulabilir hale gelir. Sürüldüğü bölgedeki tüylerin oluşumunu azaltan

Epiwax Ne İşe Yarar?

Epiwax ağda kendi içerisinde birkaç çeşide ayrılır. Her biri farklı özelliklere sahip olan bu ağdalar cilt arasından cilt tipine göre seçim yapılabilir. Türler arasındaki farkı anlamak için her bir ağda farklı renkler ile renklendirilir. Dışı siyah renkte olan epiwax ağda peeling etkisine sahiptir. Toplam dört çeşidi bulunan epiwax ağdanın ikinci çeşidi ise sarı renge sahip olandır. Bu ağda normal ciltler için kullanılır. Ağdanın üçüncü çeşidi ise Mor renkteki hassas cilt tiplerine uygun olan epiwax ürünüdür. Bunların haricinde epiwax çeşitleri içerisinde hassas bölgeler için olan ağda da vardır ve bu ağda pembe renge sahiptir. Bu dört çeşit içerisinden herkes kendi cilt tipine en yakın olanı rahatça tercih edebilir.

Epiwax ağdayı diğer ağda türlerinden ayıran en önemli özelliklerin başında soyulabilir olması gelir. Tıpkı maske yapar gibi kullanılan bu ağdanın sürülmesi ve temizlenmesi son derece kolaydır. Aynı zamanda epiwax cildi tahriş etmeyen bir yapıya sahiptir ve tüm cilt tipleri için uygun olmasıyla bilinir. BU ağda kılları alırken ağrısız ve acısız şekilde alır. Genellikle ağda denilince pek çok insanın aklına ilk olarak ağrı ve acı gelir. Fakat epiwax ağda için böyle bir durum söz konusu değildir. Buna ek olarak epiwax ağda yapıldıktan sonra o bölgedeki tüylerin oluşumu daha geç olur ve çıkan tüyler eski haline nazaran daha seyrek şekilde gelir.



Bilindiği üzere ağda yapmak pek çok insan tarafından istenmeyen bir durumdur. Bu nedenle istenmeyen tüylere acısız şekilde son vermek adına çeşitli yöntemler denenir. Bu tarz arayışlar içerisinde olanlar için Epiwax son derece etkili bir üründür.ağdanın en sevilen özelliği soyulabilir nitelikte olmasıdır. Bu ağda tüylerin olduğu bölgeye sürüldükten sonra birkaç dakika beklenir ve katılaşıp soyulabilir hale gelir. Sürüldüğü bölgedeki tüylerin oluşumunu azaltan epiwax ağda aynı zamanda cildin ihtiyaç duyduğu değerleri de vücuda sağlar.Epiwax ağda kendi içerisinde birkaç çeşide ayrılır. Her biri farklı özelliklere sahip olan bu ağdalar cilt arasından cilt tipine göre seçim yapılabilir. Türler arasındaki farkı anlamak için her bir ağda farklı renkler ile renklendirilir. Dışı siyah renkte olan epiwax ağda peeling etkisine sahiptir. Toplam dört çeşidi bulunan epiwax ağdanın ikinci çeşidi ise sarı renge sahip olandır. Bu ağda normal ciltler için kullanılır. Ağdanın üçüncü çeşidi ise Mor renkteki hassas cilt tiplerine uygun olan epiwax ürünüdür. Bunların haricinde epiwax çeşitleri içerisinde hassas bölgeler için olan ağda da vardır ve bu ağda pembe renge sahiptir. Bu dört çeşit içerisinden herkes kendi cilt tipine en yakın olanı rahatça tercih edebilir.Epiwax ağdayı diğer ağda türlerinden ayıran en önemli özelliklerin başında soyulabilir olması gelir. Tıpkı maske yapar gibi kullanılan bu ağdanın sürülmesi ve temizlenmesi son derece kolaydır. Aynı zamanda epiwax cildi tahriş etmeyen bir yapıya sahiptir ve tüm cilt tipleri için uygun olmasıyla bilinir. BU ağda kılları alırken ağrısız ve acısız şekilde alır. Genellikle ağda denilince pek çok insanın aklına ilk olarak ağrı ve acı gelir. Fakat epiwax ağda için böyle bir durum söz konusu değildir. Buna ek olarak epiwax ağda yapıldıktan sonra o bölgedeki tüylerin oluşumu daha geç olur ve çıkan tüyler eski haline nazaran daha seyrek şekilde gelir. Epiwax ağda satın al dıktan sonra kullanımı son derece basittir. Öncelikle ağda yapılacak bölge temizlenir. Bu ağdayı kullanabilmek için belli bir süre ısıtmak ve macun kıvamına getirmek gerekir. Bu özelliği ile epiwax diğer ağdalar ile benzerlik gösterebilir. Sürülmeye hazır hale gelen ağda istenmeyen tüylerin bulunduğu bölgeye sürülür ve daha sonra kuruması için belli bir süre beklenir. Kuruduktan sonra soyularak çıkarılacağı için ağdanın iyice sertleşmiş olması önemlidir. Görüntüsünden bu durum rahatça anlaşılabilir. Ağda soyularak çıkarıldıktan sonra uygulamanın yapıldığı bölge su ile yıkanabilir. Bu işlemin gerçekleşmesi çok kısa süre içerisinde tamamlanır.