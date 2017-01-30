Bu emoji bizi mutlu ediyor

Sosyal medyada, internet yazışmalarında sıkça kullanılan sarı renkli gülen yüz emojinin beyni olumlu yönde etkileyip mutlu olmayı sağladığı belirtildi. 1980'li yılların sonunda iki nokta üst üste ve bir parantezden oluşan, zamanla sarı renkli gülen yüze dönüşen bu ifadeyi beynin çok iyi tanıdığı ve gülen insan yüzüne verdiği tepkinin aynısını verdiğine dikkat çekildi

Nöroloji Uzmanı Dr. Nilgün Polat, sosyal medyada kullanılan gülen yüz ifadesinin 1980'lerin sonunda iki nokta üst üste ve parantez şeklinde hayatımıza girdiğini ve zaman içinde sarı gülen yüze dönüştüğünü belirterek, günümüzde tüm dünyada kültür farkı olmadan hızla yayıldığını söyledi. İnsan beyninin normal gülen insan yüzüne doğuştan tepki verdiğini anlatan Dr. Polat, “Normal gülen insan yüzüne verdiğimiz tepki doğuştan. Nasıl ki bir bebeğe gülerseniz o sizi tanımasa bile gülümser ya, öyle. Bunlar normal ve doğuştan bildiğimiz tepkiler. Ancak sosyal medyada hızla yayılan sarı renkli gülen yüz emojiye verdiğimiz tepki ise sonradan öğrenilen ve kullanıla kullanıla beynin öğrendiği bir tepki" dedi.



BEYNİN SONRADAN TANIDIĞI BİR SİMGE



Tüm dünyada bilim adamlarının bu konuyla ilgili pek çok araştırma yaptığına dikkat çeken Dr. Polat şunları söyledi:



“Gülen yüz emoji sosyal medyada, internet yazışmalarında hızla yayılınca bilim adamları niye bu kadar yayıldığını merak etti. Bu konuyla ilgili çalışmalar yapıldı. Özellikle Avusturya'da bir üniversite bu konuda ciddi bir çalışma yaptı. Çalışmada normal gülen insan yüzü ile bu emoji smile'ları insanlara gösterdiler. Beyin dalgaları aynen gülen insan yüzüne olduğu gibi tepki verdi bu emojilere. 1980'lerin sonunda :) şeklinde gülen yüz çıktığında beynimiz ilk onu gördü ve tanıdı. Olumlu bir ifade olduğu için ve daha yaygın kullanıldığı için tepki vermeye başladı beynimiz. Böyle bir emoji karşısında ister istemez yüzümüzde bir tebessüm oluyor. Arkadaşımız sanki karşımızda gibi mutlu olup tebessüm ediyoruz."



DİĞER İFADELER BU KADAR ETKİLİ DEĞİL



Emojiler arasında pek çok ifade bulunduğuna dikkati çeken Dr. Nilgün Polat, “Mesela bir arkadaşımız 'üzgünüm' yazıp yanına bir ağlayan yüz emoji koyduğunda tabii daha çok hissediyoruz o insanın duygusunu ama gülen yüzü beyin daha fazla tanıyor. Çok kullanıldığı için" dedi.



DEPRESYONDAKİ HASTALARA GÜLMEYİ ÖĞRETTİ



Sarı gülen yüzün çok güzel bir simge olduğu vurgulayan Dr. Polat, bu ifadenin beyne verdiği tepkiyi ölçmek için bir araştırma yapıldığını ve depresyondaki bazı insanlara tedavi başlanmadan her gün gülen yüz emoji gösterildiğini belirtti. Dr. Polat, “Çalışma bu insanların gittikçe gülmeyi daha çok öğrendikleri ve daha mutlu olduklarını ispatladı. Bu da gülen yüz ifadesinin insanlara ne kadar faydalı olduğunu gösteren çalışmalardan biri" diye konuştu.



GERÇEK İNSAN YÜZÜNE MONTE EDİLİNCE İTİCİ GELDİ



Dünyada bu konuda pek çok çalışma bulunduğunu yineleyen Dr. Polat, “Mesela bir firma reklamında bu emojiyi gerçek insanların yüzlerine monte etti. Reklam çok itici geldi, çok tepki çekti. Bunun üzerine firma reklamı kaldırmak zorunda kaldı. Çünkü beynimiz bu şekle alıştığı için bu şekilde görmek istiyor. Bunu değiştirip insanın suratına uyguladığınızda kesinlikle aynı tepkiyi vermiyor. Bu da beynimizin bunu ne kadar kabul ettiğini gösteriyor" dedi. Sarı gülen yüzün insanlar üzerindeki olumlu etkilerini vurgulayan Dr. Polat, “Hayatımızda sevimli smile'lara bol bol yer vermeliyiz" dedi.



GÜLEN YÜZ VE KALPLİ ÖPÜCÜK EN SIK KULLANILANLAR ARASINDA



Deniz Taşkın adlı vatandaş, cep telefonu yazışmalarında gülen yüz ifadesini sık kullandığını ve kendisine gelen mesajlarda bu ifadeyi gördüğünde mutlu olduğunu söyledi. Taşkın, mesaj sonunda gülen yüzle karşılaşmanın çok hoş olduğunu ve karşısındaki insanın o andaki duygusunu hissettiğini belirtti.



Dila Figen İsliler ise emojiler arasında en çok öpücük ifadesini kullandığını belirtirken “Gülen yüz de en çok kullandıklarım arasında" dedi. Gülen yüzlü bir mesaj aldığında ister istemez tebessüm ettiğini belirten İsliler, mutlu olduğunu söyledi. “Kızgınlık, gözyaşı gibi emojileri çok üzgün ya da çok kızgın olmasak da kullanabiliyoruz" diyen İsliler, “Ama gülen yüz surat her zaman daha gerçekçi bir emoji" dedi.



Zerrin Yavuz da en çok kalpli göz ve kalpli öpücük emoji kullandığını belirtirken, gülen yüz ifadesi ile karşı tarafa duygularını aktarabildiğine inandığını söyledi. Yavuz, aynı şekilde karşı taraftan gelen gülen yüzle o kişinin duygularını hissedebildiğini belirtti.