Burlumbuş otu nedir? Diğer adı ve faydaları

Doğu Anadolu ve İç Anadolu’da yetişen, rahatsızlıkların şifacısı olduğu söylenen ota burlumbuş otu denir. Bu otun yapraklarındaki sıvıdan elde edilen ağrı hafifletmeye yardımcı olan ürüne ise burlumbuş jeli denilmektedir.

Doğu Anadolu ve İç Anadolu’da yetişen, rahatsızlıkların şifacısı olduğu söylenen ota burlumbuş otu denir. Bu otun yapraklarındaki sıvıdan elde edilen ağrı hafifletmeye yardımcı olan ürüne ise burlumbuş jeli denilmektedir.



Burlumbuş otu ne işe yarar?

Genel itibariyle bu bitkinin yetiştiği yer Karaman’da bulunan köylerdir. Kullanılma amacı çeşitli rahatsızlıkların doğal yollarla tedavi edilmesini sağlamaktır. İlkbahar mevsiminde doğanın sağladığı koşullarda doğal halde yetişen bitkinin tarzı soğanlı bir yapıya sahiptir. Kişinin isterse çiğ isterse pişirerek tüketebilme olanağı vardır. Dağlık alanlarda kendi başına yetişir ve genellikle yetiştiği yerler Doğu Anadolu ve İç Anadolu’dur. Türkiye’nin bahsi geçen bölgelerinde yetişen bitkinin en önemli faydası bulunduğu bölgedeki halkı maddi olarak kalkındırmasıdır.



Burlumbuş otu nasıl kullanılır?

Geliri az olan aileler bu otu toplayarak satışa sunmakta ve ek kazanç elde ederek hanelerindeki geliri arttırmayı hedeflemektedir. Şifa veren otun salatası, böreği yapılır. Ağız yoluyla tüketilmesinin dışında belirli işlemlerden geçirilerek özel bir şekilde formül haline getirilir. Formülü hazırlanan ot jel akışkanlığında satışa sunulur. Jelin özelliği bedenin belirli bölgelerindeki ağrıları azalmasına destek sağlamasıdır. Düzenli bir şekilde kullanıldığı zaman kısa süre içerisinde etki göstermektedir. Eğer kronik bir rahatsızlığınız varsa kullanım öncesinde bilgi alınız.

Burlumbuş otunun faydaları nelerdir?

Mucizevi özelliklere sahip olduğu ifade edilen bitkinin yararları çok çeşitlidir. Doğal ortamda kendi haline büyüyen ve olgunlaşan ot vücuttaki ağrıların azaltılması için kullanılır. Bazı rahatsızlıklar için önemli bir yeri olduğu kişiler tarafından söylenmektedir. Kullanılma amaçlarından biri eklem bölgelerinde oluşan ağrıları minimum seviyeye indirmektir. Vücutta meydana gelen ağrılar insanların yaşam kalitesini düşürdüğü gibi hareket seviyesini de kısıtlamaktadır. Haliyle bu durumun çözülmesi için doğal yollara başvurulmaktadır. Otun özelliklerinden dolayı bazı firmalar otun jel halini üretmişler ve insanların ottan faydalanmaları için kullanıma hazır hale getirmişlerdir.



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