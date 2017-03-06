Burun Estetiği Hangi Yaşlarda Yapılır

genellikle burnun sahip olduğu kötü şeklin düzenlenmesi için yapılan bir operasyondur. Bazen de solunum sıkıntısı gibi problemlerin giderilmesi için yapılır. Burun estetiğinin yapılması için bazı uygun yaşlar bulunmaktadır. Uygun olmayan yaşlarda yapılan burun estetiği vücudun gelişimi ile beraber kötü sonuçlara neden olduğu doktorlar tarafından söylenmektedir.

Erkeklerin daha geç ergenliğe girmeleri nedeniyle erkelerde 18 olan burun estetiği yaşı, kız çocuklarında yine 18 yaşını beklemeleri tavsiye edilmektedir. Fakat solunum sorunları olan kişilerde daha erken yaşlarda da burun estetiği olabilmektedir. Ancak erken yaşta yapılan burun estetiği operasyonlarında kişinin vücudunun gelişimi tamamlamaması nedeniyle bir takım sıkıntılar da çıkabilmektedir. Bu sıkıntıları yaşamamak için doktor ve hasta operasyona beraber karar vermelidir.

Burun estetiği fiyatları genellikle beklendiğinden yüksek olmamakta birlikte estetik yaptıranlar açısından da olağan karşılanmaktadır. Lakin bu işte pek aceleci olmamak da gerekmektedir. Erken yaşlarda yapılan burun estetiği genellikle vücutta sıkıntı çıkaracağından zamanının beklenmesi de uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir. Fiyat olarak farklılık gösterebilen burun estetiği uzmanların da belirttiği üzere önemli ve estetik açıdan gerekli bir operasyon olarak karşımıza çıkmaktadır. Görüntü itibariyle estetiğe ihtiyaç duyan kişilerin yaptırmış olduğu bu operasyonlar sıklıkla tercih edilmektedir.

Burun ameliyatı sonrası hastalar dikkatli olmalı ve burunlarına hassas davranmalıdırlar. Aynı zamanda estetik yaptıran kişinin de bu ameliyattan sonra doktorların tavsiyelerine uyması gerekmektedir. Yaş itibariyle belli bir yaşa gelen kişinin yaptırmış olduğu bu operasyona hassas ve ciddiyetle yaklaşılması gereklidir. Genellikle estetik açıdan hoş bir görünüm elde edilen bu ameliyattan sonra doktorlar bir takım tavsiyelerde de bulunmaktadır. Bu tavsiyelere uyulmalı ve operasyon sonrasında pişman olmamak için bu ameliyata gerekli özen gösterilmelidir.