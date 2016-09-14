

Estetik operasyonlar arasında bazı operasyonların kişilerde dramatik değişimler yaratabildiğini görürsünüz. Bunlara örnek olarak yüz germe, kepçe kulak ameliyatları ve burun estetiği ameliyatları gösterilebilir. Şüphesiz burunda yapılan estetikler sayesinde sadece görünüm anlamanda değil aynı zamanda rahat nefes alıp verebilme anlamında da gelişmeler kaydedilir. Bu tipte estetik operasyonlar günümüzde en fazla tercih edilen ve cerrahların uzmanlaştıkları operasyonlardır. Yüzde meydana gelen diğer türden sorunlarda ameliyat gerektirmeyen çözümler de sunulabilirken, özellikle burun için ihtiyaç duyulan işlemlerde ameliyat tek seçenektir diyebiliriz. Ameliyat ile uygulanan cerrahi estetik operasyonlarda kişilerin burunlarının şekli düzeltilerek yüze daha estetik bir görünümün kazandırılması mümkündür.

Burun Estetiğini Kimler Yaptırıyor





Estetik operasyonlar genelde yüz veya vücudun başka herhangi bölgesinde görünümü geliştirmek amacıyla tercih edilirler. Fakat burunda gerçekleştirilen operasyonlarda kaygı sadece estetik görünüm olmaya da bilir. Nefes alma problemleri çeken kişilerin de bu operasyonları tercih ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle doğum sırasında sorun yaşamış kişiler ve bir kaza sonucu burnunda şekil değişimi yaşamış kişiler estetik operasyonları tercih ediyorlar. Bu noktada burun estetiği yaptıranlar iki farklı grupta sınıflanabilir diyebiliriz.

Eğer burnunuzda bir estetik ihtiyacı duyuyorsanız bu durumda başarılı bir estetik cerrahla bu konuda görüşmelere başlayabilirsiniz. Bu görüşme sırasında cerrahınızla hedefleriniz, kaygılarınız konusunda konuşmanız gerekiyor. Doktorunuza estetik operasyon sonrasında sahip olmak istediğiniz burun hakkında detaylı şekilde açıklama yapmanız gerekiyor diyebiliriz. Eğer burnunuzda nefes alma kaygısıyla bir operasyon yaptıracaksanız, bu kozmetik açıdan bir düzeltme tercih etmeyeceğiniz anlamına da gelmez. Dilerseniz her ikisini bir arada doktorunuzdan talep edebilirsiniz.

Estetik yaptırırken tüm cerrahların hastalarına söyledikleri bir şey vardır. O da mükemmel burun diye bir şeyin olmadığıdır. Herkesin kendine has bir görünümü bulunması nedeniyle, burnun görünümü de yüzünüzün görünümü ile orantılıdır diyebiliriz. Her ne kadar mükemmel burun diye bir şey olmasa da, kişi için en iyi görünüme sahip burun diye bir şey vardır diyebiliriz. Doktorunuz bu noktada size yaptıracağınız operasyon hakkında da yardımcı olacaktır. Eğer burnunuzun görünümünü beğenmiyor fakat tam olarak nasıl bir değişim yaptırmayı istediğinizden de emin olamıyorsanız, bu durumda doktorunuza danışabilirsiniz. Doktorunuz size en iyi tavsiyeleri verecektir.



Estetik Operasyon Öncesinde





Burun estetiği sonrası elde edilecek başarı oranı, doğrudan operasyon öncesinde sizin beklentilerinizi ve isteklerini doktorunuza doğru aktarabiliyor olmanızla alakalıdır. Doktorunuz operasyon öncesinde burnunuzu ve yüzünüzün diğer bölümlerini detaylı şekilde incelere. Bu incelemenin ardında, cerrahınızın size beklentilerinizin gerçekçi olup olmadığını da iletecektir.

Doktorunuz operasyon öncesinde ayrıca genel sağlık durumunuzu da detaylı şekilde değerlendirir. Bu noktada tecrübeli doktorlar ameliyata engel teşkil edebilecek bir durumun söz konusu olması halinde, kişileri ameliyat etmezler. Estetik erkek veya kadın demeden doktorların hastaları detaylı şekilde tıbbi geçmişleri konusunda incelemesi gereken bir konudur diyebiliriz.

Doktorunuzun sürece ilişkin pek çok detay konusunda sizleri bilgilendirdiği gibi ayrıca sürece dahil olabilecek masrafları da size bildirecektir. Ayrıca operasyonu ne şekilde yürüteceği hakkında da sizleri bilgilendirir. Operasyon çok küçük bir operasyon olarak uygulanabileceği gibi, detaylı bir işlem olarak da uygulanabilir. Burun estetiği fiyatları açısından en pahalı estetik operasyonlardan birisidir diyebiliriz.