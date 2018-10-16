Burun Estetiğinde Doğallık Fark Yaratıyor

Son yıllarda giderek artan burun estetiği taleplerinde doğallığın göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Op. Dr. Erdal Sakallı; “Burun estetiği operasyonları sonrası kişinin rahat ve sorunsuz bir şekilde nefes alması ve yeni burnunun yüzü ile mükemmel bir uyum içerisinde olması gerekir. Bu kriterin karşılanabilmesi için estetikte doğallık ön planda tutulmalıdır” dedi

“Rinoplasti yani burun estetiği günümüzde hem erkekler hem de kadınlar tarafından en çok başvurulan estetik operasyonlar arasında yer alıyor. Burnunun şeklinden memnun olmayan, doğuştan ya da sonradan burun şeklinde sorun olan kişiler rinoplasti operasyonları ile daha güzel burunlara kavuşmak istiyor. Ancak bu noktada farklı bir sorun ortaya çıkıyor; burun estetiği yaptırmayı düşünenler zihinlerinde bir burun imgesi ile uzmanlara başvuruyor. Bu durumda da hayal kırıklığı kaçınılmaz oluyor. Her rinoplasti operasyonu kişiye özel planlanmalıdır; herkesin yüzüne yakışacak burun şekli aynı değildir. Kişinin yüz analizi sonuçlarına göre tasarlanan yeni burun kişinin doğal bir ışıltı kazanmasını sağlamalıdır” diyen Op. Dr. Erdal Sakallı burun estetiği yaptırmak isteyenlere önerilerde bulundu.

Yeni Trend: Doğal Burun Estetiği

Burun estetiğinde yeni trendin doğal burun estetiği olduğunun altını çizen Erdal Sakallı: “Rinoplasti operasyonu ile burun büyütülebilir-küçültülebilir; burun ucu kaldırılabilir, burun delikleri yapılandırılabilir, burun kemeri düzeltilebilir, burun genişletip daraltılabilir. Kısacası burun estetiği ameliyatları ile kişi hayalindeki buruna kavuşabilir. Ama asıl mesele doğallığın korunmasıdır. Salt kişi istiyor diye geniş bir surata küçücük bir burun; küçük bir yüze geniş bir burun tasarlanmamalıdır. Rinoplasti sonrası kişinin görünümündeki değişme bariz olmamalı; doğal bir harmoni yakalanmalıdır. Ancak bu şekilde rinoplastinin başarısından söz edilebilir. Bize başvuran hastalarımıza doğal burun estetiğinin önemi ile ilgili detaylı bilgilendirme yapıyoruz ve her operasyonumuzu doğallık yakalayacak şekilde planlıyoruz” ifadesinde bulundu.

Op. Dr. Erdal Sakallı