İnsan vücudunda bulunan ve temelde 4 ana katmandan oluşan aura son derece önemli ve gereklidir. Sahip olduğu beden katmanları sizleri dışarıdan gelen kötü enerjilere karşı korumaktadır. Koruma kalkanı olarak adlandırabileceğimiz aura sağlam ve dinç olmalıdır ki kendinizi kötü ve halsiz hissetmeyesiniz. Bu durumu önemsemek ve ciddiye almak, beden sağlığınız için son derece önemliyken aynı zamanda ruhsal sağlığınız için de son derece önemlidir.



Aurada bulunan eterik, ruhsal, zihinsel ve duygusal bedenleriniz sizlerin belki de göremediği, ancak sürekli olarak işlevlerini sürdürdüğü katmanlardır. Bu katmanları güçlü tutmak, hayatınızın daha sağlam temeller üzerinde durmasına dayanmaktadır. Peki ama auranın gücünü ve dayanıklılığını artırmak için neler yapabiliriz?



Masaj , aura gücünü artıran en önemli faktörlerden sadece bir tanesidir. Yaptıracağınız profesyonel bir masaj sizlerin ruhsal bedeninize iyi gelecektir. Bedeninizin rahatlaması ve kendinizi çok iyi hissetmeniz ruhsal bedeninize de yansıyacaktır. Burada süzgeçten geçen masaj enerjileri diğer bedenlere aktarılacağı için daha sağlıklı bireyler olabilirsiniz. Bunun için masaj yaptırmalı ve kendinizi şarja takmalısınız. Gün içerisinde çok fazla yorulan ve bitin düşen insanlar için masaj yaptırmak hayati bir öneme sahiptir.



Masajın bir diğer katkısı ise duygusal bedene olmaktadır. Duygusal bedende dış kaynaklardan gelen enerjiler duyguya dönüştürülmektedir ve bedene yansıtılmaktadır. Eğer auranız güçlü değilse dış kaynaklardan gelen enerjilerden çok fazla etkilenebilir ve hayatınız olumsuz bir yönde gidebilir. Bunun için masaj yaptırmak son derece önemlidir. Masaj ile birlikte çok harika duygular hissedeceğiniz için duygusal bedeniniz bu enerjileri en iyi hislere ve duygulara dönüştürecektir. Bu sayede diğer bedenleri dolaşan memnuniyet duygunuz auranızın güçlenmesine olanak tanıyacaktır.



Eterik beden vücudu koruma kalkanı olarak korumaktadır. Hastalıkların tamamı bu bedende başlamaktadır. Dolayısıyla eterik bedenin sağlığını korumak, dinç tutmak gerekir. Tüm canlılarda eterik bedenin olduğunu söyleyebiliriz. Hayatında en sağlıklı şekilde yoluna devam eden kişilerin eterik bedenleri kesinlikle güçlüdür. Dolayısıyla eterik bedeni sağlam ve güçlü tutmak gerekir. Masaj yaptırmak duygularınızın harekete geçmesini ve kalkanınızın gelişmesini sağlayacaktır. Buradan eterik bedene ulaşan harika duygular korma kalkanınızı daha da güçlendirecek ve sizlere dış kaynaklardan gelen olumsuz müdahaleler etki dahi etmeyecektir. Eğer Göztepe Masaj salonları hakkında bilgi arıyorsanız ve en iyi masajı nerde alabilirim diye soruyorsanız sizlere şunu söyleyebiliriz: