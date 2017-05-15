Canan Karatay'dan hurma çıkışı: Kutsal kutsal diyerek bizi sömürüyorlar

Canan Karatay, orucun hurma ile değil zeytin ile açılması gerektiğini söyledi

Kocaeli 9. Kitap Fuarı’na katılan Canan Karatay şöyle konuştu: "Sahura kalktığınız zaman çok güzel bir Karatay kahvaltısı yapacaksınız. İki üç tane yumurta yiyebilirsiniz az pişmiş tereyağında. 30-40 tane zeytin yiyebilirsiniz. Bol ceviz yiyeceksiniz. Ama şimdi pide geliyor önünüze, Ramazan pidesi. Ramazan pidesinin sağlıklı olduğunu sanmayın. Bunu söylüyorum ama yemeden de yapamayacağınızı biliyorum. O pideyi avucunuzun içi kadar açacaksınız. Yarısına bol köy tereyağı koyacaksınız zararını azaltmak için veya zeytinyağı varsa ona batırarak yiyebilirsiniz. Ramazan’a şimdiden bol su içerek hazırlanmamız gerekiyor. Çünkü Ramazan’da akşama doğru ortaya çıkan baş ağrısı susuzluktan dolayıdır. Onun için şimdiden bu vücudu, bu toprağı iyi sulandırmaya başlayın. Son dakikada çok su içmek önemli değil. Çünkü bütün vücudun içine sağlıklı su girmesi lazım. Bunu benimsememiz lazım. İkincisi bağırsaklarınızın çok iyi çalışması lazım. O zaman acıkmıyorsunuz. O zaman baş ağrımıyor."



Oruç zeytinle açılır