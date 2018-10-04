Canan Karatay'dan önemli açıklama: Sakat doğuyorlar

Prof.Dr. Canan Karatay gebelere yapılan şeker yüklemesi ile alakalı önemli açıklamalarda bulundu

Prof. Dr. Canan Karatay, gebelere şeker yüklenmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Ben en başından beri gebelere şeker yüklemesinler diye söylüyorum. Bu kulüpte bunun vurgulanmasını gönlümle istiyorum. Çünkü şeker yüklenen anneler hastalanıyor; çünkü şeker yüklenen çocuklar sakat olarak doğuyor" açıklamasında bulundu.

Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Yeni Doğan Uzmanı Prof. Dr. İlknur Kılıç, "Özellikle toplumumuzda tıp ve psikolojinin popülerleşmesi çok fazla sosyal medyada bilgi oluşmasına neden oluyor. Bu bilgilerin bir kısmı doğru ama ne yazık ki çok yanlış bilgiler de var.



Peki annenin amacı ne? Hem kendisi için iyi ve sağlıklı birey olabilmek, hem de iyi ve sağlıklı birey yetiştirebilmek. İşte tam da bu noktada, biz de Çocuk ve Kadın Kulübünü kurmak istedik.

'' Kulübümüzün amacı ihtiyaçlar doğrultusunda en doğru bilgilendirmeyi sunan, hedef kitlenin hayat kalitesini yükselten hekimlerden ve uzmanlardan oluşan bir platform."

Şeker yüklenen anneler hastalanıyor!



Prof. Dr. Canan Karatay, Çocuk ve Kadın Kulübü projesinin önemine değindi. Gebelere şeker yüklenmemesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Canan Karatay: "Ben en başından beri gebelere şeker yüklemesinler diye söylüyorum. Çünkü şeker yüklenen anneler hastalanıyor; çünkü şeker yüklenen çocuklar sakat olarak doğuyor" dedi. (Milliyet)