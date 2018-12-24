Canan Karatay: Gluten sizi koyun gibi yapıyor

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, glutenin neden olduğu hastalıkları anlattı ve "20 türlü hastalığa neden oluyor, bu bilimsel olarak gösterilmiştir. Çünkü vücuda girdiği zaman dost bakterileri öldürüyor, bağımlılık yapıyor sizi 'koyun' haline getiriyor" dedi.

Sağlıklı beslenme konusunda sık sık verdiği tavsiyelerle öne çıkan Prof. Dr. Canan Karatay, glutenli besin maddelerinden kesinlikli uzak durulması gerektiğini söyledi. Glutenin neden olduğu 20 hastalığı tek tek açıklayan Prof. Dr. Canan Karatay, "Bunlar; ALS, dikkat dağınıklığı, otizm, diyabet, osteopeni, beyin bulanıklığı,kanser, sık sık hastalanma, süt ürünlerinde entolarans, büyüme geriliği, depresyon, mide bağırsak gazı, kısırlık, migren, sık sık düşük yapma, Alzheimer, sık acıkma, Parkinson, burun tıkanıklığıdır" dedi.

Ekmeğe dikkat

Ekmek ve unların büyük bir tuzak olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Karatay, "Modern buğdaydan ve kuru mayayla yapılan ekmek zararlıdır. Modern buğday cüce buğdaydır, hibrittir. Hibrit olduğu için içinde gluten çok fazladır. İşte o gluten her türlü hastalığın sebebidir" ifadelerini kullandı. Glutenin mikrobiyom dengeyi alt üst ettiğini belirten Prof. Dr. Karatay, "Çünkü gluten vücuda girdiği zaman bağırsaklardaki dost bakterileri öldürüyor. Mikrobiyom dediğimiz dengeyi alt üst ediyor, ondan sonra hastalıklar başlıyor, o yüzden ekmek yemeyin diyoruz. Çünkü Türkiye'de çok fazla ekmek ve unlu mamüller tüketiliyor" dedi.

Beyinde bulanıklık

Fabrikalardan gelen unlarda kimyasallar olduğunu aktaran Prof. Dr. Karatay, "Gluten beyinde bağımlılık ve bulanıklık yapıyor,ikincisi fabrikalardan gelen unlarda kimyasallar var. Bunlardan en önemlisi de bromür vücuda girdiği zaman iyottun kullanılmasını engeller ve bütün kanserlerin sebebidir. Bromür kansorejen madde olarak kabul edilmiştir. 2B kanserojendir. Özellikle hormon yapan organlarımızda iyoda çok ihtiyaç vardır, bromür bunu engelliyor. Haşimato hastalığı, tiroitte nodüllerin oluşması, Pankreasın, prostatın,bağırsaklarımızdaki hücrelerin bozuk olması bromüre bağlı iyot eksikliğindendir" diye konuştu.

Gluten, beyne gittiği zaman bağımlılık yapıyor ve düşünmeyi, muhakeme yapmayı, sorgulamayı önlüyor sizi 'koyun' haline getiriyor.Koyun nedir? Güdülen bir hayvandır. Düşünmez, sorgulamaz ne dersen onu yapar. O halde ne oluyoruz? Hepimiz koyun olduğumuz zaman uzaktan bir kumandayla her türlü yönlendiriliyoruz" ifadelerini kullandı. Gluten tahıllarda olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karatay, "Onun için 'tahıl beyin' diyoruz. Ayrıca buğdaydaki lektin çok önemli. Bağırsakları bozuyor, bağırsakların bozulması beyni de etkiliyor. Depresyon ve aksiyete sebebi. Gluten her türlü tahılda var, unda var onun için ekmek yemeyin diyorum" dedi.

Gluten nedir?

Gluten, ekmek yapımı esnasında oluşan hamurun ağsı yapısını oluşturan yani hamurun güçlü yapısından sorumlu olan proteindir. Gluten olmadan ekmek mayalanmaz ve kabarmaz. Gluten, elastik bir protein topluluğudur. Proteinler birbirine bağlandıklarında esnek bir yapı oluştururlar; tıpkı tendondaki veya örümcek ipeğindeki proteinlerin yaptığı gibi. Su ile karıştırılıp hamur haline getirildiğinde gluten proteinleri de aynı esnekliğe sahip olur. Fırıncılar gluteni, ekmek yapmak için bir nevi iskele olarak kullanır. Maya -tek hücreli bir organizma- buğday ununa eklenir. Burada şeker fermentasyon kanalıyla tüketilir ve karbondioksitten oluşan gaz baloncuklarına dönüşür. Hamur, gaz baloncuklarını yakalayarak kabarır, esnek yapışkan iskelet desteği ile hava cepleri ağını yaratır. Gluten proteinleri ısıtıldığında tutulur, esneklik yumuşaklığa ve gevrekliğe dönüşür. Herhangi bir buğday ekmeğini dilimlerseniz içindeki kabarcıkları ve gluten desteğini tespit edebilirsiniz.