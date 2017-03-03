Cep telefonuna bağlanan prezervatif yaptılar

British Condoms, i-Con adını verdikleri dünyanın ilk akıllı prezervatifini duyurdu.British Condoms, dünyanın ilk akıllı prezervatifini yaptı. Bu prezervatife i-Con adını veren yetkililer, prezervatifin tek kullanımlık olmadığını defalarca kullanılabileceğini söyledi.
Üstelik bu prezervatif diğerlerinden çok farklı. i-Con normal kondom gibi kullanılıyor ancak içinde bir nanoçif bulunuyor. Bu çip sayesinde ise telefonunuza bluetooth üzerinden bağlanmanız mümkün. Peki ne işe yarıyor bu çip. Uzmanlar bu çip sayesinde telefonunuza ilişki sırasında yaktığınız kalori, hızınız ve ilişki süreniz ile ilgili bilgiler geliyor. Çip aynı zamanda vücut ısınızı da loglayarak verilerinizi de saklıyor.
Yetkililer bu akıllı prezervatifin bütün penis boyları için uygun olduğunu belirtiyor. Şuan için sadece iOS cihazlarıyla uyumlu olduğu belirlenen akıllı kondomun çok yakında Android ile de uyumlu olacağı dile getirildi.
Akıllı prezervatifin fiyatı ise 60 sterlin.