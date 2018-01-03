Cep telefonuyla uyuyanlara önemli uyarı!

Son yıllarda, daha az radyasyona maruz kalmak ve beraberinde getirdiği sağlık sorunlarından uzak kalmak için cep telefonlarıyla ilgili uyarılar gitgide artıyor

Kaliforniya Üniversitesi Halk Sağlığı departmanında yapılan bir çalışma cep telefonlarıyla gereğinden fazla yakın olmanın kanser, hafıza bozuklukları ve üreme sorunları gibi çok ciddi problemlere neden olduğunu ortaya koydu.



Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, bu önemli araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi:





CEP TELEFONUNUZU VÜCUDUNUZDAN UZAK TUTUN



“Dikkat edilmesi gereken en önemli husus, cep telefonlarını vücudumuzdan olabildiğince uzakta tutmak. Cep telefonları bilgiyi iletmek için radyofrekans dalgalarını kullanır ve cep telefonlarının kullandığı radyo dalgaları, belli açılardan radyasyon niteliği taşır ve sürekli bu dalgalara maruz kalmak çeşitli riskleri beraberinde getirir.



Cep telefonu, yetişkinler için kol boyu mesafesinden daha yakında durmamalı.



Gerçekten, Apple gibi büyük cep telefonu üreticileri bile bu konuda uyarıcı notlara yer vermişlerdir. Iphone için RF salınımı, vücuttan 5mm uzaklık için test edilmiş ve zararsız sınırlar içinde bulunmuştur. Yine de hoparlör kullanımı ya da kulağa yaklaştırmaksızın konuşmayı sağlayan aksesuarlar (kulaklık gibi) tercih edilmelidir.



Fakat RF dalgaları çocukların beynine erişkinlerden çok daha kolay ulaşabilir ve gelişmekte olan beyin hücrelerini çok daha fazla etkileyebilir.





GENÇLERDE UYKU VE DİKKAT BOZUKLUKLARININ NEDENİ



Daha önceki çalışmalarda cep telefonlarının daha çok beyin ya da kulakta tümör oluşturduğuna dair uyarılar yapılırken son çalışmalar zararlı etkilerin daha çok gençlerde uyku ve dikkat bozukluklarıyla ilişkili olduğunun altını çizmektedir.



Çalışmanın endişe verici diğer sonuçları ise erkeklerde düşük sperm sayısı ve kötü sperm kalitesiyle ilişkilidir.”