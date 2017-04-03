Chia tohumu kimler kullanabilir, kim kullanamaz?

Son dönemin en çok satılan ve reklamı yapılan Chia tohumu ile ilgili bir araştırma yaptık. Ürün hakkında merak edilen ve sorulan ne varsa bizde sizler için yayınlamaya karar verdik. Birçok ünlü sanatçının da tercih ettiği ve kullandığı Chia tohumu tamamen diyet destek ürünü olmaktadır. Ürün oldukça etkili yağ yakma özeliklerinin yanı sıra vitamin bazından da oldukça yüksek değerli besinler barındırmaktadır. Yapılan birçok araştırma sonucu hiçbir yan etkisinin olmadığı anlaşılan ürünün hakkında merak ettiğiniz her şey için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Chia Tohumu Nedir? Ne İçin Kullanılır?

En çok merak edilen üç soruyu tek başlıkla ele aralar sizlere açıklama yapmak istiyoruz. En güncel chia fiyat bilgisi için resmi satış sitesinden bilgi alabilirsiniz. Fakat öncelikle Chia tohumu özellikleri hakkında kısa bir açıklama yapmak en doğrusu olacaktır.

Yüksek omega3 içermekte ve bu sayede hem cildi güzelleştirmekte hem de enerji vermektedir

Bitkisel bir üründür

Metabolizmayı hızlandırır

Tok tutucudur

Susattığı için bol su içirir

Günlük protein ihtiyacını karşılar

Kalsiyum kaynağı olmaktadır.

Bu özelliklerin hepsini kendi içinde barındıran bu ürün diyet destek olarak bilinmektedir. Eğer kullandığınız dönem de diyet ve spor ile desteklediğiniz taktirde daha kısa zamanda daha hızlı yol alabilirsiniz. Ayrıca bir ay gibi kısa bir zamanda etkisini göreceğiniz bu ürün zayıflatırken sıkılaştırarak vücudu deforme etmemektedir. Ürün o kadar avantajlı ki hem çay olarak içebileceğiniz gibi hem de yemek ve tatlılarınızı da bu ürün ile hazırlayabiliyorsunuz. Güçlü yağ yakma özelliği sayesinde yıllardır veremediğiniz ve yakamadığınız yağları kısa zamanda yakmaya destek olacaktır. Özellikle bayanların vazgeçemediği puding ve tatlıları Chia tohumu ile hazırlayarak kilo almadan tatlıları yemenin keyfini çıkaracaklar. Meksika da yetişen bu tohum ülkemizde de yetiştirilmesi mümkün olmaktadır. Kullanıcı yorumlarına bakıldığı zaman herhangi bir olumsuz sonuç rastlanmamıştır.

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