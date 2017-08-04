Chicco markası, Pietro Catelli tarafından 60 sene önce 1946 yılında Como’da kurulmuş bir markadır. Catelli, ilk olarak 80 m2lik bir depodan eczanelere şırınga, iğne ve termometre pazarlamıştır. 1950’li yıllarda 50 civarında ki bebek ürünlerini Mother’s Help markası adı altında pazarlamıştır. Bu pazarlamayla beraber Chicco markasının da temelleri atılmıştır. Ardından 1960’lı yıllarda Almanya, Fransa, İspanya ve İsviçre’de Artsana şubeleri açılmıştır

Nüfusun hızlı bir şekilde artış gösterdiği bu yıllarda yalnızca İtalya’da yıllık 1.2 milyon bebek doğuyordu. Bebeklerde ki be bebek sektöründeki bu hızlı büyüme sayesinde 1960’lı yıllarda Chicco markası ortaya çıkmıştır. Geçen zaman içerisinde de Artsana grubu hızla büyümüş ve gelişmiştir. Ardından grup birçok yeni markaya, fabrikaya ve yeni ürüne de sahip olmuştur.

Chicco markasının misyonu dünya üzerinde yer alan bütün çocukların ihtiyaçlarını kusursuz bir şekilde karşılamak ve barışçı, eğitici ürünler sunularak sevgi ve sorumluluk içerisinde büyümelerine yardımcı olmaktır. Chicco kendine bunu misyon edinmiştir. Chicco markası 40 yıldan fazla bir zamandır bebekle ilgili yiyecek hariç bütün alanlarda kendini mükemmelleştirmeyi başarmış bir dünya markası haline gelmiştir. İstatistiksel olarak da Chicco markası İtalya ve Avrupa bebek ürünlerinin içerisinde yalnızca lider bir marka değildir. Aynı zamanda tüm dünya üzerinde de Chicco markası ve ürünleri ile büyüyen milyonlarca çocuğun anne ve babaları için bir dönüm noktasıdır. Chicco; sevgi, ihtisas, itina e beceri ile tasarlanarak üretilen ürünlerin garantisini vermektedir. Chicco’nun bütün araştırma projeleri, bu işin konusunda uzman olan pediatrist, dişçi ve doğum mütehassıslarının da içerisinde yer aldığı ürün geliştirme ve çalışma merkezlerini geliştirerek son derece gelişmiştir. Bu merkezde ki araştırmaların sonucu da dünya geneline ve üniversitelere dağıtılarak buralar ile paylaşılmıştır. Chicco markasının bütün ürünleri ve Chicco Crema Solare Spf 50+ (güneş kremi) yeni doğan bebeklerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için üretilmiştir. Bu sebeple Chicco markası tıp ve gıda sektörlerinin dışında hemen hemen tüm alanlarda çocuk ve anne babaların ihtiyaçlarını karşılamak için var olmaktadır.

Chicco markasının vizyonu ise misyonunun doğrultusunda Chicco kalitesinden hiçbir ödün verilmeden, satış ve satış sonrası hizmetleri ile müşteri tatminini daima en üst düzeyde tutmak, ürünlerin çeşitliliğini, gelişmelerini ve tüketici beklentileri doğrultusunda da sürekli olarak arttırarak Türkiye’nin en çok bilinen ve tercih edilen markası olmaktadır. Kısacası Chicco markasının vizyonu Türkiye’de ki bütün ürün gruplarında daima lider konumda olmaktır. Ayrıca anne ve babalara bebeklerin gelişim süreçlerinde yanlarında olarak yardımcı olabilmek ve bebeklerin daima gülmelerini sağlamak amacıdır. Bebeklerin büyüme dönemleri düşünülerek tasarlanan ve bebeklerin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte ürünler sunuyor. Bunun sebebi de mutluluğun bebeklikten başlayan bir serüven olduğunu düşünmeleridir.

Chicco markası bebekleri nasıl mutlu edebileceklerini bilerek düşündükleri için kendilerini daima şanslı hissettiklerini söylüyor. Tasarladıkları her ürünün elbet bir gün bir eve gireceğini ve bir bebeğin yardımına koşacağını bilerek hareket ediyorlar. Çünkü Chicco markası için bir bebek mutluluğundan daha önemli bir şeyin olmadığını biliyoruz. Onlarda emeklerinin karşılığında alabilecekleri en büyük ödülün bir bebeğin gülümsemesi olduğu düşüncesindeler.

Chicco Crema Solare Spf 50+ (güneş kremi) cildi güneşin zararlı ışınları olan UVA ve UVB’den kusursuz bir şekilde koruyarak beslemektedir. Krem e vitaminli bir kremdir. En hassas ve duyarlı cilde sahip olan kişiler için özel olarak tasarlanan bu Chicco güneş kremi e vitamini içermektedir. Ayrıca ürünler dermatolojik olarak da test edilmiş ürünlerdir. Bu sayede bebekleriniz için güvenli bir kullanım sağlayacaktır. Ürünün kullanım şekli de güneşe çıkmadan önce uygulamakla başlamaktadır. Chicco Crema Solare Spf 50+ güneş kremini güneşe çıkmadan hemen önce ve kuru olan cildinize eşit olarak ve dairesel hareketlerle sürmelisiniz. Ne az ne çok sürmemeye dikkat ediniz. Güneş kreminizi güneşe çıkmadan yaklaşık olarak 20 dakika öncesinde uygulamanız tavsiye edilmektedir.

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