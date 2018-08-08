Cildinize maden suyu, limon, sirke kullanırken dikkat!

Vücudumuzun farklı bölgelerinde çıkan sivilceler hastalık habercisi mi? Neler sivilceyi tetikler, maden suyu gerçekten cilde iyi gelir mi? Cildimizle ilgili doğru bildiğimiz yanlışlar neler? Medical Park Fatih Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Canan Öztürk, merak edilen soruların yanıtlarını verdi.

Herkes pürüzsüz bir cilde sahip olmak ister. Sabah uyandığınızda yüzünüzde çıkan bir sivilce tüm gün canınızı sıkabilir. Birçok faktör sivilce oluşumunu etkileyebilir. Sivilce özellikle ergenlik çağındaki gençlerin korkulu rüyası… Medical Park Fatih Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Canan Öztürk, sivilce oluşumu ve tedavisiyle ilgili önemli bilgiler verdi.

Sivilce oluşumunu etkileyen birçok neden vardır. En önemli nedeni kişinin cilt yapısıdır. Genetik olarak yağlı bir cilde sahip olan kişilerde sivilce oluşumu daha sık görülmektedir. Ergenlik dönemi ile birlikte hormonal değişikliklerin ortaya çıkması sonucu, yağ dengesi bozulur ve sivilce oluşumu artar. Kortizon ve lityum etken maddeli bazı ilaçların kullanımı, kozmetik ürünlerin yanlış ve yoğun kullanımı, stres sivilceyi artıran nedenler arasında… Özellikle kadınların bel bölgesindeki yağlanma, geçmeyen sivilce, çene bölgesinde kıllanma artışı ve erkek tipi saç dökülmesi varsa yumurtalıklardaki kistin habercisi olabilir. Kozmetik ürünler yağlı ve kapatıcı özelliği fazla ise, uzun zamandır kullanılıyorsa sivilce yapabilir. Hamilelik döneminde bazı kişilerde sivilce oluşumu artabilmektedir. Özellikle şeker oranı yüksek poğaça, börek, çikolata ve gazlı içecekler insülin direncini artırarak sivilce oluşumunu arttırabilir.



LİMON VE SİRKE İZ BIRAKABİLİR



Sivilce tedavisinde öncelikle hastaya sabırlı olması gerektiği ve tedavinin düzenli olarak kullanılmasının öneminden bahsedilmelidir. Sivilceyle oynamak, sıkmaya çalışmak en önemli yanlışlardan biridir. Bu şekilde hem yeni sivilce oluşumu artabilir hem de yeni sivilceler oluşabilir. Evde kullanılan sirke, maden suyu ve limon gibi ürünler bilinçsiz bir şekilde kullanıldığında yanık, iz ve leke yapabilir. Güneş ışınlarının ve tuzlu suyun özellikle sırt bölgesindeki sivilceleri geçirdiği söylenmektedir. Ancak bu tedavi yöntemleri geçici olarak sivilceyi tedavi etmektedir. Çok fazla ve bilinçsizce cildi yakmak daha fazla lekeye ve başka cilt problemlerine neden olabilir.



TEMİZLEME JELİ VE NEMLENDİRİCİ ŞART



Tedavi sivilcenin şiddetine göre yapılmalıdır. Herkesin mutlaka, cilt tipine uygun yıkama jeli, nemlendirici ve güneş kremi kullanma alışkanlığı olmalıdır. Cilt çok yağlı diye sık sık cilt yıkamak doğru değildir. Hafif şiddetli sivilcede, topikal dediğimiz sürme ilaçlar kullanılır. Orta ve ağır şiddetli sivilcede ise sistemik antibiyotikler ve akne tedavisinde kullanılan bazı haplar faydalı olabilir. Çok fazla sayıda siyah nokta varsa mekanik temizlik doktor tarafından yapılmalıdır. Tedavideki amaç, en az iz bırakarak, sivilcelerden kurtulmak ve tedavi sonlandıktan sonra yeni sivilce çıkmasını önlemek olmalıdır. Sivilce tedavisi bittikten sonra kalan izlere de ayrıca yine iz şiddeti ve cilt tipine göre kimyasal peeling, mezoterapi, lazer vb. tedavi planlanır.